W święta wielkanocne pojechali po śmierć. 20-letni kierowca BMW i jego pasażer zginęli w strasznym wypadku

Świąteczne grafiki na Wielkanoc 2024 z życzeniami! Piękne e-kartki do pobrania za darmo [31.03.2024]

Koszmarne wieści spłynęły do nas z województwa lubelskiego. Nasz dziennikarz potwierdził w rozmowie z policjantami, że w starym, ponad dwudziestoletnim BMW serii 5 śmierć ponieśli 20-letni kierowca i jego rówieśnik, pasażer przedniego fotela. Trzeci zaś, 21-latek trafił w stanie ciężkim do szpitala. Dokładne przyczyny wypadku nie są jeszcze znane, niewykluczone, że przyczyniła się do nich prędkość auta.

- Czynności na miejscu zdarzenia wykonywane były pod nadzorem prokuratora. Wyjaśniamy okoliczności tego tragicznego wypadku oraz apelujemy o rozwagę na drodze - przekazuje nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla, rzeczniczka prasowa KMP Biała Podlaska.

Rokitno: Tragiczny wypadek w święta. Dwie osoby nie żyją

Rodzinom i bliskim mężczyzn składamy wyrazy współczucia. Przyłączamy się do policyjnych apeli o ostrożność. W najbliższych godzinach i dniach ruch na drogach będzie intensywny. Do sprawy wypadku z Rokitna będziemy wracać w kolejnych materiałach na łamach lubelskiego oddziału "Super Expressu".

Tragiczny wypadek w miejscowości Rokitno. Zdjęcia z wypadku ku przestrodze