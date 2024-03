Chłopiec nadział się na płot! Dramatyczna akcja ratunkowa na szkolnym boisku

Świąteczne grafiki na Wielkanoc 2024 z życzeniami! Piękne e-kartki do pobrania za darmo [31.03.2024]

Nastolatek nadział się na ogrodzenie! Koszmarny wypadek w Kraśniku

Do zdarzenia doszło ok. godziny 14.30. - Po przyjęciu zgłoszenia dyspozytorzy wszystkich służb zadysponowali odpowiednie siły i środki na miejsce zdarzenia. W związku z potrzebą użycia sprzętu do przecinania stali oraz zabezpieczenia miejsca lądowania śmigłowca LPR zadysponowano również straż pożarną - mówią nam strażacy z MOSP w Kraśniku.

Strażacy, po otrzymaniu zgłoszenia, podjęli decyzję o udaniu się części załogi mieszkającej w dzielnicy fabrycznej prosto na miejsce zdarzenia, w celu pomocy osobie poszkodowanej oraz wsparciu działań ZRM. - Następnie dotarły na miejsce wozy strażackie, co umożliwiło wycięcie części ogrodzenia wraz z nastolatkiem, aby nie doprowadzić do rozległego krwotoku. Po wylądowaniu śmigłowca LPR, poszkodowany został przekazany służbom medycznym - precyzują strażacy.

Jak powiedział dziennikarzom "Wirtualnej Polski" rzecznik KPP w Kraśniku, 15-latek grał w piłkę na boisku jednej ze szkół. W pewnym momencie piłka wyleciała za ogrodzenie, chłopiec poszedł po nią. Podczas przeskakiwania przez płot doszło do tego zdarzenia.