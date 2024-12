Spis treści

Było hitem w PRL-u. Dziś jest niespotykane

W okresie PRL-u podobnie jak dziś istniała moda na nadawanie konkretnych imion żeńskich i męskich. Wówczas na ulicach najczęściej można było spotkać świeżo upieczonych rodziców z Marią, Krystyną czy Elżbietą w wózkach. Hitem było także imię Teresa, które wręcz biło rekordy popularności. Dziś z pewnością wielu z was ma w swojej rodzinie ciocię, kuzynkę bądź babcię Teresę. W PRL-u doceniano klasyczne brzmienie tego imienia oraz jego bogate znaczenie.

Pochodzenie i znaczenie imienia Teresa

Teresa to żeńskie imię pochodzenia greckiego, które oznacza mieszkankę wyspy Thera. Według znaczenia kobiety noszące to imię są niezwykle odważne, silne i nie boją się nowych wyzwań. Dodatkowo to świetne przyjaciółki i kochające matki, które nie przechodzą obojętnie obok osób potrzebujących. Cechuje je także pracowitość i wytrwałość w dążeniu do celu.

Ile osób w Polsce nosi imię Teresa?

W Polsce aktualnie imię Teresa nosi ponad 327 tysiące kobiet, lecz coraz mniej rodziców decyduje się na nazwanie tak dziecka. W 2022 roku imię Teresa otrzymały jedynie 94 dziewczynki, a w 2023 tylko 93, więc widać, iż tendencja spada.

Jak można mówić na Teresę? Te zdrobnienia warto znać

Imię Teresa jest bogate w wielu zdrobnień. Poniżej przedstawiamy kilka najpopularniejszych:

Tereska

Terenia

Teresia

Tera

Tercia

Terunia

Terusia

Teruśka

Teri

Teresinka.