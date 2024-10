To ekstremalnie rzadkie imię. W Polsce noszą je tylko trzy kobiety!

To największy farciarz w wiosce. Teraz nie musi się martwić o pieniądze. Jak on to zrobił?

QUIZ. Co wiesz o tych deserach? Wynik 7/10 to obowiązek każdego łasucha

To imię noszą tylko 3 Polki. Rodzice nie przepadają za taką konstrukcją

Nadanie imienia to nie lada wyzwanie dla każdego rodzica, więc nic dziwnego, że od lat zauważalny jest trend wybierania form tradycyjnych i dobrze znanych. Mało kto decyduje się więc na imiona, które w społeczeństwie niemal nie funkcjonują. Jednakże na liście nietypowych imion znajdą się i takie, które mimo swojej wyjątkowości zdobywają uznanie.

Idealnym na to przykładem jest między innymi forma Piotra, czyli żeński odpowiednik męskiego imienia Piotr. Zgodnie z rejestrem PESEL na dzień 19.01.2024 w Polsce żyją tylko trzy kobiety o tak nietypowym imieniu. Jak więc można się domyślać, w naszym kraju to niepospolite imię, lecz co ciekawe, za granicą cieszy się popularnością - Petra Schneider, Petra Kronberger czy Petra Felke to tylko niektóre ze znanych osobistości noszące imię Piotra. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najpopularniejsze imiona w Polsce. Rodzice chętnie nazywają tak dzieci

Wiemy już, że Polacy niezbyt chętnie decydują się na mało znane imiona. Co więc wybierają najczęściej - które formy są najpopularniejsze? Bez wątpienia widać, iż z chęcią wracamy do imion tradycyjnych. Poniżej przedstawiamy listę imion najpopularniejszych w pierwszej połowie 2024 roku:

Zofia

Maja

Zuzanna

Hanna

Maria

Nikodem

Jan

Antoni

Franciszek.