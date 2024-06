W pobliżu placu zabaw padły strzały! Policjanci wpadli do mieszkania

Świdnik. Pijany 30-latek strzelał w kierunku placu zabaw

W poniedziałek (10 czerwca) wieczorem policjanci ze Świdnika otrzymali zgłoszenie, że przy ulicy Akacjowej słychać wystrzały. - Policjanci ustalili, z którego pomieszczenia dobiegały odgłosy. Okazało się, że we wskazanym lokalu znajdują się trzy nietrzeźwe osoby w wieku od 25 do 39 lat - mówi mł. asp. Ilona Kleszczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Świdniku. Policjanci znaleźli przedmiot przypominający broń, który okazał się być wiatrówką. 30-letni mężczyzna przebywający w mieszkaniu przyznał, że to on oddawał strzały. Miał 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Jak ustalili policjanci, nikogo w chwili zdarzenia na szczęście nie było na placu zabaw i nikomu nic się nie stało. Wiatrówka została zabezpieczona przez policjantów. Sprawa jest wyjaśniana przez świdnickich policjantów.

