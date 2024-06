i Autor: KPP Opole Lubelskie Mężczyzna zginął na miejscu. Straszna śmierć rolnika z woj. lubelskiego

65-letni mężczyzna zmarł po tym, jak przygniótł go ciągnik z podpiętym opryskiwaczem. Do tej tragedii doszło w miniony piątek w miejscowości Janiszów w pow. opolskim. - Apelujemy do osób wykonujących wszelkiego rodzaju prace polowe o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zachowanie szczególnej ostrożności - przypominają policjanci.