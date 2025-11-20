W 2024 roku odnotowano gwałtowny wzrost popularności nietypowego imienia dla dziewczynek.

Imię to, choć brzmi atrakcyjnie, budzi zastrzeżenia Rady Języka Polskiego ze względu na skojarzenia z nazwą pospolitą.

Dowiedz się, dlaczego eksperci odradzają wybór tego imienia i jakie konsekwencje może to nieść dla dziecka.

Współcześni rodzice coraz częściej sięgają zarówno po klasyczne, sprawdzone imiona, jak i te bardziej oryginalne - inspirowane naturą, mitologią, literaturą czy językami obcymi. W efekcie, niektóre z nich wracają do łask po latach zapomnienia i przeżywają swoje boomy popularności. Idealnym tego przykładem może być imię Melisa.

Rośnie moda na imię Melisa. Rada Języka Polskiego ma zastrzeżenia

W 2024 roku w statystykach widać zauważalny wzrost popularności w kwestii nadań imienia Melisa. Okazuje się bowiem, że rok temu na takie imię zdecydowano się aż 113 razy, a dla porównania w roku 2001 10 razy, a w 2009 tylko 12 razy. Widać więc skok, którego z pewnością nikt się nie spodziewał. Obecnie w Polsce żyje 1076 osób o imieniu Melisa.

Jednocześnie językoznawcy z Rady Języka Polskiego odradzają użycie takiego imienia i argumentują, że kojarzy się ono z rośliną oraz napojem, co może prowadzić do przykrych skojarzeń i nieporozumień w życiu dziecka.

Nadanie dziewczynce imienia Melisa stałoby w sprzeczności z zasadą, mówiącą o nienadawaniu imion tożsamych z nazwami pospolitymi. Tymczasem melisa to, jak wiadomo, roślina oraz napój otrzymywany z tej rośliny - wyjaśniała dr Katarzyna Kłosińska, cytowana przez portal kobieta.gazeta.pl.

Znaczenie i pochodzenie imienia Melisa

Melisa to imię pochodzenia greckiego, które oznacza w dosłownym tłumaczeniu "pszczołę". Warto jednak zauważyć, że w mitologii greckiej Melisa była nimfą, która opiekowała się młodym Zeusem, co nadaje imieniu dodatkowy symboliczny wymiar. Mówi się, że kobiety o tym imieniu są wrażliwe, empatyczne, kreatywne i skoncentrowane na harmonii w relacjach z innymi.

