Uzdrowisko tuż przy ukraińskiej granicy ma szansę na drugie życie. Ruiny znów przyjmą kuracjuszy?

Sobrance mogą wrócić na uzdrowiskową mapę Europy

Zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy z Ukrainą leży wschodniosłowackie miasteczko Sobrance, które niebawem może odzyskać swój dawny blask. Po ponad dwóch dekadach absolutnego zastoju pojawiła się wreszcie konkretna perspektywa na ożywienie ośrodka, cieszącego się niegdyś ogromnym uznaniem wśród poszukujących relaksu pacjentów.

Uzdrowisko w Sobrancach przez 20 lat popadało w ruinę

W przeszłości słowackie Sobranecké kúpele przyciągały tłumy gości, oferując im niezrównany spokój w regionie Zemplin oraz dostęp do cennych wód leczniczych. Ten malowniczo umiejscowiony u stóp pasma górskiego Wyhorlat kompleks uchodził niegdyś za niezwykle perspektywiczny ośrodek medyczny w tym rejonie Europy. Niestety, jego działalność została wygaszona przeszło dwadzieścia lat temu, a pozbawione opieki obiekty zaczęły niszczeć, bezpowrotnie tracąc swój unikalny, sanatoryjny klimat.

Badania hydrogeologiczne zdecydują o losie słowackiego kurortu

Niedawno w sprawie zaniedbanego obiektu wreszcie nastąpił przełom. Jak informuje serwis Fakt.pl, zarówno słowackie władze, jak i grono specjalistów na nowo analizują możliwości inwestycyjne tego obszaru. Ostateczna decyzja o ewentualnej reaktywacji sanatorium będzie bezpośrednio uzależniona od rezultatów aktualnie prowadzonych odwiertów i badań hydrogeologicznych.

Ewentualna odbudowa kurortu pochłonie potężne środki finansowe, szacowane obecnie na kilkanaście milionów euro. Jeżeli jednak ambitny projekt zostanie ostatecznie zatwierdzony, będzie to ogromny impuls rozwojowy dla całego regionu, zdolny ściągnąć nie tylko lokalnych wczasowiczów, ale także gości z Polski oraz sąsiedniej Ukrainy.

Pociągi wróciły, a kurort znów żyje. To polskie uzdrowisko podbija serca turystów

Polskie uzdrowiska wciąż pozostają głównym wyborem kuracjuszy

Zanim jednak słowacki ośrodek przyjmie pierwszych gości również z Polski, pacjenci wymagający profesjonalnego leczenia i rehabilitacji muszą korzystać z oferty innych, działających już placówek. Na ten moment głównym celem wyjazdów zdrowotnych pozostają renomowane polskie sanatoria, gwarantujące dostęp do bogatego wachlarza specjalistycznych zabiegów i kompleksowych turnusów leczniczych.