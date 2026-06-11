Wyniki LOTTO 11.06.2026 - losowanie Lotto, LottoPlus, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-06-11 15:14

Poznaj wyniki lotto dzisiaj 11 czerwca 2026 roku i przekonaj się, czy Twoje typy przyniosły Ci upragnioną wygraną. Publikujemy zestawienie liczb z losowań Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Ekstra Pensja, Mini Lotto oraz Kaskada. Porównaj swój kupon z aktualnymi numerami i dowiedz się, czy dzisiejsza pula trafiła właśnie do Ciebie.

Lotto, Eurojackpot
Autor: Shutterstock Kupon Lotto z polami do zaznaczenia liczb leży na tle banknotów 100 złotowych. Ilustruje to temat losowań Lotto i Eurojackpot, o których możesz przeczytać więcej na Super Biznes.

Wyniki Lotto 11.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki LottoPlus 11.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 11.06.2026

Godzina 14:00: 1, 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 22, 25, 29, 36, 40, 45, 47, 51, 61, 67, 74, 77 oraz dodatkowo 36.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 11.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 11.06.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 11.06.2026

Godzina 14:00: 2, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 23, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki