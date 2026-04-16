Uwaga mieszkańcy! Policja publikuje wizerunki groźnych przestępców z woj. lubelskiego

2026-04-16 15:00

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie opublikowała wizerunki najgroźniejszych przestępców poszukiwanych listami gończymi. To osoby ścigane decyzją sądu lub prokuratury, które dopuściły się najcięższych przestępstw, w tym zabójstw. Funkcjonariusze apelują o szczególną ostrożność i czujność.

Policja publikuje wizerunki groźnych przestępców z woj. lubelskiego
Policja publikuje wizerunki groźnych przestępców z woj. lubelskiego Policja publikuje wizerunki groźnych przestępców z woj. lubelskiego Policja publikuje wizerunki groźnych przestępców z woj. lubelskiego Policja publikuje wizerunki groźnych przestępców z woj. lubelskiego
Najgroźniejsi poszukiwani w regionie

Lubelska policja udostępniła wizerunki osób, które są obecnie intensywnie poszukiwane przez organy ścigania. Każda z nich objęta jest listem gończym, co oznacza, że ich zatrzymanie jest priorytetem dla służb. To osoby podejrzane lub skazane za poważne przestępstwa, w tym zabójstwa. Publikacja zdjęć ma pomóc w ich identyfikacji i doprowadzeniu przed wymiar sprawiedliwości.

Wizerunki kobiet w policyjnych bazach

Jak podkreśla Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, każda z tych osób jest ścigana na podstawie decyzji sądu lub prokuratury. Upublicznienie ich wizerunków to element działań mających na celu zwiększenie skuteczności poszukiwań.

Policja apeluje o ostrożność

Funkcjonariusze przypominają, że osoby poszukiwane mogą być niebezpieczne. W przypadku rozpoznania którejkolwiek z nich nie należy podejmować samodzielnych prób zatrzymania, lecz niezwłocznie poinformować odpowiednie służby. Każda informacja może mieć znaczenie i przyczynić się do ich ujęcia.

