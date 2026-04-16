Uwaga mieszkańcy! Policja publikuje wizerunki groźnych przestępców z woj. lubelskiego

Najgroźniejsi poszukiwani w regionie
Lubelska policja udostępniła wizerunki osób, które są obecnie intensywnie poszukiwane przez organy ścigania. Każda z nich objęta jest listem gończym, co oznacza, że ich zatrzymanie jest priorytetem dla służb. To osoby podejrzane lub skazane za poważne przestępstwa, w tym zabójstwa. Publikacja zdjęć ma pomóc w ich identyfikacji i doprowadzeniu przed wymiar sprawiedliwości.
Wizerunki kobiet w policyjnych bazach
Jak podkreśla Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, każda z tych osób jest ścigana na podstawie decyzji sądu lub prokuratury. Upublicznienie ich wizerunków to element działań mających na celu zwiększenie skuteczności poszukiwań.
Policja apeluje o ostrożność
Funkcjonariusze przypominają, że osoby poszukiwane mogą być niebezpieczne. W przypadku rozpoznania którejkolwiek z nich nie należy podejmować samodzielnych prób zatrzymania, lecz niezwłocznie poinformować odpowiednie służby. Każda informacja może mieć znaczenie i przyczynić się do ich ujęcia.