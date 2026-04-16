Maraton po wąwozach w Kazimierzu Dolnym. To pierwsza tego typu impreza w historii

Nowa jakość biegania w regionie

Kazimierz Dolny od lat przyciąga turystów swoim niepowtarzalnym klimatem, renesansowym rynkiem i artystyczną atmosferą. Tym razem jednak to nie zabytki będą na pierwszym planie, a sportowe emocje. Organizatorzy postawili na lokalizację, która z perspektywy biegaczy oferuje coś znacznie więcej niż klasyczne trasy.

Lessowe wąwozy, strome – miejscami niemal pionowe – ściany, miękkie podłoże oraz nadwiślańskie wzgórza tworzą naturalne warunki do rywalizacji w formule trail. To właśnie ukształtowanie terenu czyni Kazimierz Dolny jednym z najbardziej interesujących miejsc do organizacji biegów terenowych w tej części Polski.

Trasy pełne wyzwań

Start i meta zawodów zostaną zlokalizowane w centrum Kazimierza Dolnego, co podkreśli rangę wydarzenia i zapewni wyjątkową oprawę. Trasy poprowadzą przez najbardziej charakterystyczne fragmenty okolicy – od technicznych odcinków w wąwozach po otwarte przestrzenie na wzgórzach z widokiem na dolinę Wisły.

Zmienna nawierzchnia, liczne podbiegi i zbiegi oraz naturalne przeszkody sprawią, że rywalizacja będzie wymagająca zarówno pod względem kondycyjnym, jak i technicznym.

Dla uczestników przygotowano kilka dystansów:

10 km (Brązowy Kogut),

półmaraton 21 km (Srebrny Kogut)

oraz maraton 40 km (Złoty Kogut).

W programie znalazła się również trasa Nordic Walking na 21 km oraz biegi dla dzieci i młodzieży.

Tak szeroka oferta sprawia, że wydarzenie jest dostępne zarówno dla doświadczonych zawodników, jak i osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę z bieganiem w terenie.

Kazimierz Dolny w cyklu Janosik Race Series

Włączenie Kazimierz Dolny Race do Janosik Race Series to ważny krok w rozwoju tego cyklu. Dotychczas kojarzony głównie z lokalizacjami górskimi i podgórskimi, teraz rozszerza się o nowe, bardziej dynamiczne tereny. Choć wysokości jest tu mniej, to zmienność trasy i techniczne fragmenty rekompensują to z nawiązką.

Pierwsza edycja wydarzenia ma szansę na stałe wpisać się w kalendarz wiosennych startów. Połączenie wymagających tras, unikalnego krajobrazu i rozpoznawalnej marki przyciągnie biegaczy szukających nowych wyzwań. 18 kwietnia Kazimierz Dolny otworzy nowy rozdział w historii cyklu, a jednocześnie może stać się jednym z najciekawszych punktów na sportowej mapie Lubelszczyzny.

4