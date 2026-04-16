Nowe restauracje McDonald’s w Lublinie. Wiadomo, gdzie powstaną kolejne lokale tej znanej sieci

McDonald's stawia na Lublin. Gdzie powstaną nowe lokale?

Obecnie na mapie stolicy województwa lubelskiego funkcjonuje osiem restauracji tej popularnej sieci. Klienci mogą zamawiać jedzenie między innymi w punktach przy ulicy Lipowej, na Krakowskim Przedmieściu oraz przy alei Unii Lubelskiej. Wnioski o budowę nowych obiektów przy ulicy Turystycznej i alei Spółdzielczości Pracy to wyraźny sygnał, że firma celuje w obszary o dużym natężeniu ruchu drogowego. Realizacja tych inwestycji nie tylko ułatwi mieszkańcom dostęp do oferty gastronomicznej, ale także wygeneruje kolejne miejsca pracy w mieście.

6

Ponad 20 restauracji w regionie. Gdzie zjemy w McDonald's w województwie lubelskim?

Rozwój w samym Lublinie to tylko część szerszej strategii firmy na terenie całej Lubelszczyzny, gdzie działa już przeszło 20 lokali z charakterystycznym logo. Złote łuki można spotkać zarówno w większych ośrodkach miejskich, takich jak Biała Podlaska, Zamość czy Chełm, jak i w mniejszych miejscowościach, do których należą Krasnystaw, Łęczna oraz Kraśnik. McDonald’s mocno stawia także na obsługę podróżnych, czego dowodem są punkty gastronomiczne zlokalizowane przy trasach szybkiego ruchu. Kierowcy mogą zatrzymać się na posiłek chociażby w MOP Markuszów przy drodze ekspresowej S17 oraz w Sobieszczanach wzdłuż trasy S19.

Ambitne plany rozwoju w Polsce. Miliardy złotych na inwestycje McDonald's do 2025 roku

Zgodnie z danymi na koniec 2025 roku, sieć zarządzała w Polsce liczbą 618 restauracji, ale plany są znacznie bardziej ambitne. W bieżącym roku na rozwój i modernizację już istniejących placówek przeznaczono okrągłe 2 miliardy złotych. Strategia giganta zakłada uruchamianie od 40 do 45 nowych obiektów każdego roku. W perspektywie kilku nadchodzących lat ma to pozwolić na zbudowanie potężnej sieci liczącej od 850 do 900 restauracji w całym kraju. Choć marka coraz chętniej wchodzi do mniejszych miast, duże ośrodki takie jak Lublin nadal pozostają kluczowym obszarem ekspansji. Warto również odnotować inne lokalne zmiany komunikacyjne w stolicy regionu. Powiększył się bowiem lubelski tabor autobusowy, a po ulicach miasta z powodzeniem kursują już nowe pojazdy o napędzie hybrydowym.

Moto Session w Lublinie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

17