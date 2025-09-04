Przepisy drogowe w Polsce. Będzie rewolucja?

Przepisy drogowe w Polsce co jakiś czas ulegają zmianom – jedne mają na celu poprawę bezpieczeństwa, inne dostosowanie prawa do realiów na drogach czy standardów europejskich. Kierowcy muszą być więc czujni, bo nowe regulacje potrafią znacząco wpłynąć na codzienną jazdę. Tak jest i tym razem – rząd przyjął projekt, który wprowadza istotne modyfikacje dotyczące zarówno kar za wykroczenia, jak i zasad uzyskiwania prawa jazdy.

Łatwiej stracić prawo jazdy. Rząd przyjął projekt zmian

Na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów rząd zaakceptował projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, który wprowadza kilka istotnych zmian – zarówno zaostrzenie kar za rażące wykroczenia, jak i nowe możliwości dla młodych kierowców.

Obecnie prawo jazdy zostaje zatrzymywane na 3 miesiące, jeśli kierowca przekroczy dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h – ale tylko w obszarze zabudowanym. Zgodnie z przyjętym projektem, ta zasada zostanie rozszerzona również na drogi jednojezdniowe dwukierunkowe poza obszarem zabudowanym, czyli przede wszystkim popularne "krajówki" z wyłączeniem autostrad i większości dróg ekspresowych.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak tłumaczy, że celem jest poprawa bezpieczeństwa – to właśnie na takich drogach dochodzi do wielu wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

[...] Pracujemy nad różnego rodzaju zmianami związanymi z bezpieczeństwem ruchu drogowego, ale fakt, że najwięcej wypadków śmiertelnych zdarza się na drogach poza obszarem zabudowanym, zmusza nas do odpowiedzialności i wprowadzenia takiego przepisu, który będę rekomendował rządowi - podkreślił minister infrastruktury, cytuje portal tvn24.pl.

Równolegle rząd zamierza przywrócić możliwość uzyskania prawa jazdy kat. B dla osób, które ukończyły 17 lat, pod warunkiem posiadania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów. To jednak nie koniec - projekt przewiduje również likwidację możliwości redukcji punktów karnych przez udział w szkoleniu, co również zaostrzy konsekwencje za poważne wykroczenia.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Proces legislacyjny jest już w toku: projekt przyjęto w rządzie, a teraz trafi do Sejmu. Według doniesień medialnych przewidywany termin wejścia w życie nowych zasad to dopiero koniec 2025 lub początek 2026 roku.