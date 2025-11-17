W niedzielę 16 listopada po godzinie 21 doszło do niespodziewanego zatrzymania pociągu dalekobieżnego relacji Świnoujście–Rzeszów. Skład stanął na terenie powiatu puławskiego. Na pokładzie znajdowało się 475 pasażerów. Nikt nie odniósł obrażeń. Pierwsze ustalenia policjantów wskazują, że w jednym z wagonów wybite zostały szyby. Konsekwencje tego zdarzenia zobaczycie na zdjęciach. Wszystko wskazuje na to, że doszło do uszkodzenia linii trakcyjnej, co mogło doprowadzić do gwałtownego zatrzymania pociągu oraz uszkodzeń wewnątrz składu.

Działania na miejscu prowadzą policjanci z Puław nadzorowani przez Prokuraturę Rejonową w Puławach. W rejonie zatrzymanego pociągu pojawili się również funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Służby zabezpieczają teren i zbierają materiał dowodowy, aby ustalić pełny przebieg zdarzenia.

W niedzielę (17.11) odnotowano kilka incydentów na linii kolejowej pomiędzy Warszawą a Lublinem. - Polska mierzy się z aktami dywersji bez precedensu w najnowszej historii. W tej sytuacji nikt nie powinien mieć wątpliwości, jak się zachować. I nikt nie powinien grać na nutach wrogów Ojczyzny. Służby działają. Jedno jest pewne, winni odpowiedzą za ten akt agresji - napisał w mediach społecznościowych Marcin Kierwiński, szef MSWiA.

