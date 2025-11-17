Nagłe zatrzymanie pociągu Świnoujście–Rzeszów. Wybite szyby w wagonie, służby prowadzą działania

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-11-17 10:13

W niedzielę 16 listopada późnym wieczorem doszło do nagłego zatrzymania pociągu jadącego ze Świnoujścia do Rzeszowa. Skład stanął po godzinie 21:00 na terenie powiatu puławskiego. Na pokładzie znajdowało się 475 pasażerów. Nikt nie został ranny.

Nagłe zatrzymanie pociągu Świnoujście–Rzeszów. Wybite szyby w wagonie, służby prowadzą działania

i

Autor: KWP Lublin/ Materiały prasowe
  • Nagłe zatrzymanie pociągu relacji Świnoujście–Rzeszów po godz. 21:00 na terenie powiatu puławskiego.
  • Na pokładzie znajdowało się 475 pasażerów, nikt nie został ranny.
  • W jednym z wagonów wybite szyby – wstępnie wskazuje się na uszkodzoną linię trakcyjną.
  • Na miejscu pracują policjanci z Puław pod nadzorem Prokuratury Rejonowej.
  • Do działań dołączyli funkcjonariusze KWP w Lublinie, CBŚP i ABW.

Według wstępnych ustaleń policji problemy pojawiły się w jednym z wagonów. Doszło tam do wybicia szyb, co – jak oceniono na początku działań – mogło być związane z uszkodzoną linią trakcyjną. To właśnie ta awaria miała doprowadzić do nagłego zatrzymania pociągu.

Na miejscu interweniują policjanci z Puław, którzy działają pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Puławach. Dołączyli do nich również funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie. Służby zabezpieczają teren i zbierają materiał potrzebny do ustalenia dokładnych przyczyn zdarzenia.

Czytaj też: Akt dywersji w Polsce. Premier Tusk potwierdza: Eksplozja zniszczyła tory kolejowe pod Warszawą

Mimo poważnie wyglądającej sytuacji żaden z podróżnych nie odniósł obrażeń. Służby zapewniają, że prowadzone czynności mają na celu szczegółowe wyjaśnienie okoliczności awarii.

Tak wygląda Marywilska 44 dwa miesiące po wielkim pożarze, który strawił większość kompleksu handlowego
Uszkodzone linie kolejowe pod Dęblinem i w Puławach
32 zdjęcia
Lublin SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA PUŁAWY
PUŁAWY