Nagłe zatrzymanie pociągu Świnoujście–Rzeszów. Wybite szyby w wagonie, służby prowadzą działania

Nagłe zatrzymanie pociągu relacji Świnoujście–Rzeszów po godz. 21:00 na terenie powiatu puławskiego.

Na pokładzie znajdowało się 475 pasażerów, nikt nie został ranny.

W jednym z wagonów wybite szyby – wstępnie wskazuje się na uszkodzoną linię trakcyjną.

Na miejscu pracują policjanci z Puław pod nadzorem Prokuratury Rejonowej.

Do działań dołączyli funkcjonariusze KWP w Lublinie, CBŚP i ABW.

Według wstępnych ustaleń policji problemy pojawiły się w jednym z wagonów. Doszło tam do wybicia szyb, co – jak oceniono na początku działań – mogło być związane z uszkodzoną linią trakcyjną. To właśnie ta awaria miała doprowadzić do nagłego zatrzymania pociągu.

Na miejscu interweniują policjanci z Puław, którzy działają pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Puławach. Dołączyli do nich również funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie. Służby zabezpieczają teren i zbierają materiał potrzebny do ustalenia dokładnych przyczyn zdarzenia.

Mimo poważnie wyglądającej sytuacji żaden z podróżnych nie odniósł obrażeń. Służby zapewniają, że prowadzone czynności mają na celu szczegółowe wyjaśnienie okoliczności awarii.