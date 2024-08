Zakochana para z Puław. Połączyła ich miłość i wstręt do uczciwej pracy. Włamywali się do myjni samoobsługowych

Prognoza pogody IMGW na niedzielę, 25.08.2024. Temperatura i opady

Noc z soboty na niedzielę (24/25 sierpnia) pogodna na przeważającym obszarze kraju, jednak w zachodniej Polsce pojawi się więcej ciemnych chmur i tam nad ranem możliwy przelotny deszcz. Noc ciepła, z temperaturą od 17°C do 20°C. Nieco chłodniej na wschodzie, południu i w górach. Tam termometry pokażą od 12°C do 16°C. - Wiatr słaby, na północy i w obszarach podgórskich okresami umiarkowany i porywisty, nad morzem w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni i południowy, na zachodzie skręcający na zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h - prognozuje IMGW.

Niedziela (25 sierpnia) pogodna jedynie we wschodniej i południowej Polsce. Na pozostałym obszarze kraju możliwe burze i przelotny deszcz. Prognozowana suma opadów podczas burz lokalnie do 20 mm. Duże różnice w temperaturze. Najchłodniej nad morzem, tam około 21°C. W zachodniej Polsce 23°C. Upalnie w centrum i na południu kraju, tam na termometrach od 31°C do 33°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, miejscami, głównie na południu do 60 km/h, z kierunków południowych, skręcający na zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h - zapowiada IMGW.

Jaka będzie pogoda po weekendzie?

Po weekendzie pogoda w Polsce ustabilizuje się. Temperatura spadnie, ale nadal termometry w wielu miejscach pokazywać będą wartości znacznie powyżej 20°C. Burze i deszcz odpuszczą. Upały powrócą dopiero w drugiej połowie tygodnia.

Źródło: IMGW

