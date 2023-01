Ukradli wino i piwo. Ich tłumaczenie to hit

Oto do czego może doprowadzić chęć napicia się alkoholu za wszelką cenę. Dwaj mężczyźni - 48-latek oraz 45-latek - postanowili, nie bacząc na to, że grozi im więzienie, włamać się do sklepu i ukraść upragniony alkohol. Trzeba przyznać, że nie mieli zbyt wielkich oczekiwań i zadowolili się "tylko" dwiema butelkami wina oraz trzema piwami, to i tak staną teraz przed sądem. - Policjanci bez trudu namierzyli sprawców. Najpierw zatrzymany został 48-latek, a następnie 45-latek. Kryminalni z „siódemki” udowodnili im dokonanie przestępstwa. Obaj mieszkańcy Lublina usłyszeli już zarzuty, do których się przyznali. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat więzienia - informuje policja w Lublinie.

To nie pierwsza interwencja policji w tym regionie pod koniec stycznia. 25 stycznia funkcjonariusze zatrzymali 23-latka, który zniszczył groby w Józefowie. Grozi mu pięć lat więzienia.

