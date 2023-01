Okropne zachowanie na cmentarzu. Wszystko widać na zdjęciach

Informacja o zdewastowaniu grobów w Józefowie została opublikowana na profilu "Spotted: Józefów Lubelskie". Jak czytamy o całym zdarzeniu została już poinformowana policja, która szuka sprawcy aktu wandalizmu. - To co się tam stało przerasta ludzkie pojęcie. Sprawa zostało zgłoszona na policję. Jeżeli ktokolwiek coś widział bardzo proszę o informację - czytamy w krótkim wpisie na Facebooku. Zgodnie z polskim kodeksem karnym za znieważenie miejsca pochówku grozi kara pozbawienia wolności do dwóch lat. Sprawa się się poważniejsza, jeśli prokuratura uzna, że doszło do zniszczenia nagrobku. Wtedy sprawca może spędzić za kratkami nawet pięć lat. Sądy bardzo często nakazują sprawcom pokrycie kosztów naprawy zniszczonych grobów.

AKTUALIZACJA, GODZINA 10.30. Jak nam się udało ustalić, policjanci z komisariatu w Józefowie zatrzymali w związku z tą sprawę 23-latka. Mężczyzna przyznał się do winy, usłyszał zarzut, grozi mu pięć lat więzienia. Nie wiadomo jakimi motywami się kierował.

