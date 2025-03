Spis treści

Ile kosztuje lekcja korepetycji? Ceny zwalają z nóg

Matura 2025 zbliża się wielkimi krokami, więc wielu uczniów - nie tylko maturzystów - od kilku miesięcy regularnie uczęszcza na korepetycje. Dodatkowa nauka po szkole nie należy jednak do tanich "atrakcji", bowiem za takie zajęcia trzeba słono zapłacić. Oczywiście cena za godzinę korepetycji uzależniona jest od lokalizacji oraz doświadczenia korepetytora, lecz rzadzko kiedy mówimy o kwotach poniżej 100 zł. O jakich jednak konkretnie kwotach mowa?

Maturzyści bankrutują przez korepetycje. Tak źle jeszcze nie było!

W ostatnim czasie użytkowniczka TikToka @jastrzebskal postanowiła zapytać się widzów o to, ile płacą za korepetycje. Film w ekspresowym tempie dotarł do tysięcy uczniów z całej Polski, którzy postanowili podzielić się swoimi doświadczeniami i - jak się okazuje - tanio nie jest.

Ja chodzę tylko raz w tygodniu. Za angielski płacę 70 złotych, a za matematykę - 170 złotych

Ja mam korepetycje 4 razy w tygodniu. Za chemię i biologię rodzice płacą 200 złotych, a za angielski i matematykę - 160 zł łącznie

Miesięcznie płacę ok. 500 złotych na indywidualne zajęcia i dodatkowo należę do grupy maturalnej

Chemia 1200 miesięcznie

Ponad 1000 złotych miesięcznie

- czytamy w sekcji komentarzy pod filmem.

Widać więc, że rodzice wielu uczniów muszą niekiedy liczyć się z wydatkiem rzędu kilkuset złotych miesięcznie na korepetycje z jednego przedmiotu. W skali roku to już pokaźna suma, która może przekroczyć nawet kilka tysięcy złotych. Skąd jednak tak wysokie ceny? Według niektórych osób to kwestia luk w systemie edukacji, lecz nie jest to zasadą. Na niektóre kierunki studiów dostaną się tylko ci z najlepszymi wynikami, tym samym presja na dobrze napisaną maturę jest czasami zaskakująco duża.

Tyle kosztują korepetycje przed maturą 2025

