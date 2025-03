Likwidacja ocen z religii w szkołach. Padła deklaracja z Ministerstwa Edukacji

Autor:

Spis treści

Co z religią od 1 września 2025?

Tak jak wspominaliśmy religia w szkołach to temat wzbudzający mnóstwo emocji. Ministerstwo Edukacji w ostatnim czasie postanowiło więc zająć się nowymi przepisami, które mają na celu dostosowanie poniekąd systemu edukacji do współczesnych potrzeb uczniów. Zgodnie z rozporządzeniem od 1 września religia i etyka będą nauczane w wymiarze 1 godziny w tygodniu, przed lub po obowiązkowych lekcjach w planie zajęć.

Czy religię wlicza się do średniej ocen?

Oceny z religii od 1 września 2024 roku nie są już wliczane do średniej ocen, co z pewnością cieszy sporą część uczniów. Owe rewolucje wprowadza dokument z dnia 22 marca 2024 r. zmieniający rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

W związku z tym, że zajęcia religii i etyki nie są zajęciami, na które uczeń jest obowiązany uczęszczać, nie jest uzasadnione, aby roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z tych zajęć miała wpływ na średnią uzyskanych ocen - uzasadniało swoją decyzję MEN.

Ocena z religii w szkołach. Uczniowie zadali Minister Edukacji ważne pytanie

W poniedziałek 10 marca 2025 roku szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej spotkała się z młodzieżą w Pałacu Młodzieży w Katowicach podczas 11. Okrągłego Stołu Uczniowskiego. Podczas spotkania uczniowie zadawali wiele pytań i oczywiście nie zabrakło tych dotyczących religii. Młodzież podważała sensowność wystawiania stopni z tego przedmiotu, skoro i tak nie wliczają się już one do średniej ocen. Co na to Barbara Nowacka? Ministra Edukacji odpowiedziała na pytanie uczniów, tłumacząc, iż oceny z religii są konieczne, ponieważ po pierwsze motywują do chodzenia na zajęcia, a po drugie są informacją o stanie wiedzy.

