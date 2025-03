Wystawa i Targi Zoologiczne ZOOPark w Lublinie. Do zobaczenia było wiele pięknych zwierząt

Które banknoty uznaje Narodowy Bank Polski?

Narodowy Bank Polski uznaje wszystkie banknoty, które zostały wyemitowane po denominacji w 1995 roku. To właśnie one po dziś dzień są pełnoprawnym środkiem płatniczym w naszym kraju. Co ciekawe, nawet te, które zostały wypuszczone przez NBP po 1995 roku nadal zachowują swoją ważność jeśli spełniają pewne kryteria, bowiem - jak się okazuje - niektóre jednak nie mogą już służyć jako środek płatniczy.

Jakie banknoty polskie trzeba wymienić? Tymi nie zapłacisz w sklepie

Okazuje się, że nie każdym banknotem będziemy w stanie zapłacić w sklepie, warto więc co jakiś czas sprawdzić dokładnie gotówkę, którą mamy w portfelu, by uniknąć niemiłej niespodzianki. O jakich jednak konkretnie przypadkach mowa? Znacznie uszkodzone banknoty mogą przestać być akceptowane w sklepach i wówczas należy je wymienić.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, a dokładnie z zarządzeniem nr 31/2013 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku, wymianie podlegają banknoty, które są zniszczone, wyblaknięte, poplamione, rozerwane lub podzielone na kawałki. Wówczas należy udać się z takim banknotem do dowolnego banku działającego w Polsce w celu wymiany. Proces ten jednak nie zawsze jest tak prosty. Jeśli banknot jest zniszczony w znacznym stopniu, bank odsyła go do Centrali NBP, gdzie podejmowana jest decyzja o jego losie.

Ile złotych otrzymasz po wymianie uszkodzonego banknotu?

Mało kto o tym wie, lecz okazuje się, że nie zawsze otrzymamy pełną wartość danego banknotu w momencie wymiany. Jak to możliwe? Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Narodowego Banku Polskiego placówki bankowe są zobowiązane do wymiany banknotu, który zachował co najmniej 45 procent swojej powierzchni w jednym fragmencie i w takiej sytuacji za wymieniany banknot otrzymamy połowę jego wartości.

Natomiast w przypadku gdy banknot zachował ponad 75 procent swojej powierzchni w jednym fragmencie lub został przerwany na nie więcej niż dziewięć części i stanowi w całości 100 procent swojej powierzchni, bank wymieni go wówczas za jego pełną wartość nominalną.

