Aż trudno uwierzyć, co Polacy robią na L4. Ujawniono najdziwniejsze przypadki!

Zwolnienia lekarskie w Polsce. ZUS przygląda się urlopom L4

W Polsce zwolnienia lekarskie są powszechnie wykorzystywane przez pracowników, którzy potrzebują odpoczynku od pracy ze względu na chorobę. Jest to oczywiście zgodne z przepisami i pracownicy mają prawo do urlopu chorobowego, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma za zadanie wypłacić im zasiłek chorobowy, by poniekąd wesprzeć takie osoby w czasie niezdolności do pracy. Niestety, okazuje się, że coraz więcej osób nadużywa urlopu L4 do celów innych niż poprawa zdrowia.

Nadużycia L4 w Polsce. Tak Polacy oszukują system

W ostatnim czasie eksperci Conperio, czyli największej polskiej firmy doradczej zajmującej się kompleksowo problematyką absencji chorobowych, postanowili przeanalizować najciekawsze przypadki nadużyć zwolnień L4 w Polsce w 2024 roku. W efekcie okazało się, że niektóre osoby bez wątpienia nieco przesadziły.

Jak wynika z najnowszych danych ZUS, Polacy w ubiegłym roku spędzili rekordowe 240 mln dni na zwolnieniach lekarskich. Znaczną część L4 stanowiły nadużycia. W następstwie kontroli, państwowa jednostka zakwestionowała świadczenia chorobowe na kwotę ponad 52 mln zł - czytamy w informacji prasowej firmy Conperio.

Zakwestionowano zaświadczenia chorobowe na ponad 52 mln zł! Co więc Polacy robili, gdy nie chorowali, ale przebywali na L4? Firma Conperio wybrała TOP 5 najciekawszych nadużyć na L4 w 2024 roku, a jedno z nich nosi tytuł: "Wzięła L4, pracowała intensywnie jako influencerka".

Jesteście ciekawi tej i innych historii? W galerii zdjęć poniżej znajdziecie dokładne opisy.

