Do wypadku doszło w piątek rano w pobliżu miejscowości Żerdź.

34-letni mieszkaniec gminy Michów, kierując Audi, uderzył w jadącego w tym samym kierunku 46-letniego rowerzystę z gminy Baranów.

Zdarzenie miało miejsce poza terenem zabudowanym, na prostym odcinku drogi.

Pomimo podjętej reanimacji życia rowerzysty nie udało się uratować.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 34-latek z gminy Michów kierujący samochodem marki Audi, poruszając się w kierunku Baranowa, z nieustalonych przyczyn uderzył w jadącego w tym samym kierunku rowerzystę, 46-letniego mieszkańca gminy Baranów - informuje aspirant sztabowy Michał Bielecki z Komendy Powiatowej Policji w Puławach.

Pomimo natychmiast podjętej akcji reanimacyjnej życia mężczyzny nie udało się uratować.

Kierowca trzeźwy, sprawę bada prokuratura

Policja potwierdziła, że kierujący audi był trzeźwy. Na miejscu wypadku pracowali funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora. Ciało ofiary zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Śledczy ustalają teraz dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia.

Apel policji do kierowców

– Apelujemy o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na niechronionych uczestników ruchu – przekazał aspirant sztabowy Michał Bielecki z Komendy Powiatowej Policji w Puławach.