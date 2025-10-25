Tragiczny wypadek w pobliżu przejścia granicznego. Kierowca zginął na miejscu

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-10-25 12:38

Wstrząsające wieści z Lubelszczyzny. W pobliżu przejścia granicznego Hrebenne-Lubycza Królewska na drodze krajowej nr 17 doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Kierowca ciężarówki z Ukrainy uderzył w stojącą ciężarówkę, staranował osobowe bmw i wjechał do rowu. Mimo sprawnej akcji ratunkowej jeden z kierowców zginął na miejscu.

Tragiczny wypadek w pobliżu przejścia granicznego. Kierowca z Ukrainy zginął na miejscu

O wypadku informuje Lubelska Policja. – Śmiertelny wypadek w miejscowości Zatyle DK 17. O godz. 5.35 w rejonie kolejki do przejścia granicznego Hrebenne-Lubycza Królewska kierujący samochodem ciężarowym marki Volvo, 60-letni ob. Ukrainy uderzył w tył stojącego w kolejce do przejścia granicznego samochodu ciężarowego marki Renault. Następnie zjechał na przeciwległy pas doprowadzając do zderzenia z samochodem osobowym marki BMW – podali na Facebooku funkcjonariusze. – Pomimo podjętej akcji ratunkowej nie udało się przywrócić czynności życiowych kierującemu samochodem ciężarowym ob. Ukrainy, sprawcy zdarzenia. Droga w miejscu zdarzenia jest już odblokowana. Kierujący samochodem osobowym 35-latek został przewieziony do szpitala. Czynności wykonują funkcjonariusze z Policja Tomaszów Lubelski – czytamy dalej.

Na chwilę obecną nie są znane dokładne przyczyny wypadku. Policja bada wszystkie okoliczności zdarzenia.

