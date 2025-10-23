Groźny wypadek na ul. Lubelskiej w Puławach, w rejonie sklepu Lidl

Kierowca audi prawdopodobnie zasłabł i zjechał z drogi

Samochód przejechał przez chodnik i uderzył w paczkomat

Uszkodzony został zawór gazu ziemnego

Ewakuowano klientów Lidla i pracowników pobliskiej firmy

Poważne utrudnienia na ulicy Lubelskiej w Puławach. Na wysokości sklepu Lidl doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Policja całkowicie zablokowała ruch, a służby ratunkowe prowadzą działania na miejscu. - Kierujący Audi, jadąc od strony Końskowoli, najprawdopodobniej zasłabł, zjechał z drogi, przejechał przez chodnik i uderzył w paczkomat znajdujący się obok Lidla - informuje oficer prasowy puławskiej policji. W wyniku zderzenia uszkodzony został także zawór gazu ziemnego znajdujący się w pobliżu.

Czytaj też: "To był mój jedyny syn". Przejmujące słowa ojca 46-letniego Marcina z Puław, którego zagryzły psy

Z powodu ryzyka wycieku gazu ewakuowano wszystkich klientów i pracowników Lidla, a także osoby znajdujące się w sąsiedniej firmie. Na miejscu działają strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach. Ratownicy zabezpieczają uszkodzony zawór i teren wokół miejsca zdarzenia.

Z najnowszych informacji podanych przez policję wynika, że ulica została już odblokowana.