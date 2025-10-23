Puławy. Kierowca audi zasłabł i wjechał w paczkomat uszkadzając zawór gazu. Ewakuacja sklepu Lidl

Jacek Chlewicki
2025-10-23 13:04

Groźny wypadek w Puławach (woj. lubelskie). W czwartek (23.10) kierowca audi zasłabł za kierownicą, zjechał z ulicy i uderzył w paczkomat, uszkadzając przy tym zawór gazu. Ewakuowano sklep i pobliską firmę.

  • Groźny wypadek na ul. Lubelskiej w Puławach, w rejonie sklepu Lidl
  • Kierowca audi prawdopodobnie zasłabł i zjechał z drogi
  • Samochód przejechał przez chodnik i uderzył w paczkomat
  • Uszkodzony został zawór gazu ziemnego
  • Ewakuowano klientów Lidla i pracowników pobliskiej firmy

Poważne utrudnienia na ulicy Lubelskiej w Puławach. Na wysokości sklepu Lidl doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Policja całkowicie zablokowała ruch, a służby ratunkowe prowadzą działania na miejscu. - Kierujący Audi, jadąc od strony Końskowoli, najprawdopodobniej zasłabł, zjechał z drogi, przejechał przez chodnik i uderzył w paczkomat znajdujący się obok Lidla - informuje oficer prasowy puławskiej policji. W wyniku zderzenia uszkodzony został także zawór gazu ziemnego znajdujący się w pobliżu.

Z powodu ryzyka wycieku gazu ewakuowano wszystkich klientów i pracowników Lidla, a także osoby znajdujące się w sąsiedniej firmie. Na miejscu działają strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach. Ratownicy zabezpieczają uszkodzony zawór i teren wokół miejsca zdarzenia.

Z najnowszych informacji podanych przez policję wynika, że ulica została już odblokowana.

