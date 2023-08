Rodzina przerwała pogrzeb. Zauważyli to w ostatniej chwili. Skandal!

QUIZ. Myślisz, że jesteś dobry w łóżku? Bogowie seksu muszą zdobyć co najmniej 13/15

14 sierpnia 2023 roku na obwodnicy Chodla (pow. opolski) doszło do wypadku, w którym zginęły trzy osoby. Z ustaleń policjantów wynika, że 77-letni kierowca opla astry wyjechał z drogi podporządkowanej i wymusił pierwszeństwo nad kierującym bmw. Zginęły trzy pasażerki z opla siedzące na tylnej kanapie auta. 23-letni kierowca opla trafił do szpitala.

Zamieniono ciała. Fatalna pomyłka

Janina G., Wanda S. i Teresa G. zginęły na miejscu. Kobiety były członkiniami Poniatowskiego Klubu Seniora, aktorkami teatru "Fajna ferajna". Znały się od dzieciństwa. Wszystkie były mieszkankami miasta Poniatowa pod Opolem Lubelskim. W ubiegłym tygodniu prokuratura informowała, że w trakcie ceremonii pogrzebowej 75-latki, przed udaniem się do kościoła członkowie rodziny zakwestionowali, że jest to ich matka i babcia. Z informacji śledczych wynika, że wcześniej rodzina rozpoznała zwłoki 75-latki i nie poddawała w wątpliwość jej tożsamości. Kilka dni wcześniej odbył się pochówek pierwszej ofiary tego samego wypadku, tj. 72-letniej kobiety. Prokuratura potwierdziła, że doszło do zamiany ciał dwóch kobiet. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia.

W poniedziałek odbyła się ekshumacja zwłok jednej z ofiar wypadku. Chodzi o pierwszą pochowaną osobę. Nie ma jeszcze wyników zleconych badań. Właściciel zakładu pogrzebowego powiedział PAP, że jego firma nie ponosi odpowiedzialności za pomyłkę. - Ciała osób zostały nam przekazane z nazwiskami. Nie mieliśmy możliwości weryfikacji poprawności tych informacji - stwierdził.