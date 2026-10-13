Tragiczny wypadek podczas służby. Aspirant Tomasz Skowronek miał 37 lat

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-10-13 21:28

13 października 2013 r. aspirant Tomasz Skowronek pełnił służbę w patrolu zmotoryzowanym. Jechał służbowym motocyklem, gdy zderzył się z innym pojazdem, który nieprawidłowo poruszał się po drodze. Policjant zmarł na miejscu wypadku w wyniku odniesionych obrażeń.

Radiowóz policyjny, a na wstawce portret aspiranta Tomasza Skowronka. O tragicznej śmierci policjanta czytaj w SE Lublin.
Autor: Policja Lubelska/ Materiały prasowe

Od tamtego tragicznego dnia minęło 13 lat. Policjanci z Lublina przypominają o swoim koledze, który zginął na służbie. „Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!” – napisali.

Aspirant Tomasz Skowronek urodził się w 1976 r. Służbę w policji rozpoczął 21 grudnia 1998 r. jako aplikant Komisariatu Policji w Lublinie. Z czasem związał się z ruchem drogowym i pracował jako asystent Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

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Doskonalił umiejętności podczas szkoleń, m.in. z zakresu kierowania motocyklem służbowym, obsługi wideorejestratorów, wykroczeń i technik jazdy samochodem. Prowadził też zajęcia dla dzieci i młodzieży dotyczące bezpiecznych zachowań na drodze oraz szkolił policjantów z bezpiecznej jazdy motocyklem służbowym.

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Jak podkreśla policja, podczas służby wykazywał profesjonalizm i zaangażowanie. Był sumienny, zdyscyplinowany, skuteczny i odważny. Za osiągane wyniki był wielokrotnie nagradzany przez przełożonych.

Aspirant Tomasz Skowronek zginął 13 października 2013 r., mając 37 lat.

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