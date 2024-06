Tragiczny wypadek na S12. Nie żyje kierowca ciężarówki

Szokujące sceny na ulicach Lublina. Policjantka wracała do domu i nagle to zobaczyła

Do tego tragicznego wypadku doszło w środę (26.06) rano około godziny 9:30 na drodze ekspresowej S12. W miejscowości Leśce (kierunek Lublin) TIR uderzył w audi, a następnie w bariery. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, iż kierujący samochodem ciężarowym najechał na tył poprzedzającego audi, a następnie uderzył w bariery. Po zderzeniu tir przewrócił się na bok. W wyniku wypadku kierujący samochodem ciężarowym zmarł. Ponadto dwie osoby trafiły do szpitala - poinformował nadkomisarz Kamil Gołębiowski z zespołu prasowego KMP w Lublinie.

Trwa wyjaśnianie dokładnych przyczyn i okoliczności tego tragicznego wypadku.

W poniedziałek (24 czerwca) na S19 w Wilkołazie doszło do innego śmiertelnego wypadku. Mężczyzna szedł drogą ekspresową. Kierujący volvo 39-latek nie zdążył wyhamować i doszło do potrącenia. - W wyniku poniesionych obrażeń, pieszy poniósł śmierć na miejscu. Kierujący pojazdem, pasażerka i 4 letnie dziecko trafili do szpitala. Ustalane są szczegółowe okoliczności tego tragicznego zdarzenia - informuje oficer prasowy.

