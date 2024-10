Ciężarówka wjechała w osobówkę. Jedna osoba nie żyje

To ekstremalnie rzadkie imię. W Polsce noszą je tylko trzy kobiety!

Krowa wpadła do silosu. Cała wieś ratowała 700 kg zwierzę

Do tego tragicznego wypadku doszło w środę po godz. 11 na drodze krajowej nr 12 w Janowie. Ciężarówka uderzyła w tył samochodu osobowego czekającego w korku na wjazd do Chełma. - Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. Dwie osoby z obrażeniami zostały przetransportowane do szpitala - przekazała PAP kom. Ewa Czyż z chełmskiej policji.

Czytaj też: Potrącenie 12-letniego rowerzysty. Nastolatek pokazywał ręką, że skręca. Policja pokazała nagranie

Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Objazdy w obu kierunkach wyznaczono przez Pawłów, Rejowiec Fabryczny, Rejowiec i Zawadówkę.