Do tego groźnie wyglądajcego wypadku doszło w środę (9.10) około godziny 16:35. Na skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Szpitalnej w Kraśniku samochód osobowy wjechał w rowerzystę. - Wstępne ustalenia policjantów pracujących na miejscu wskazują na to, że kierujący pojazdem Mitsubishi 68-latek nie zastosował się do obowiązującego oznakowania i nie ustąpił pierwszeństwa wykonującemu manewr skrętu 12-letniemu rowerzyście. Wskutek tego doszło do zderzenia. Obaj uczestnicy to mieszkańcy Kraśnika - informuje aspirant Paweł Cieliczko z KPP Kraśnik.

Potrącenie 12-latka w Kraśniku. Policja pokazała nagranie z wypadku

Kierowca pojazdu był trzeźwy, natomiast 12-letnie dziecko trafiło do szpitala. Na miejscu wykonano oględziny oraz zabezpieczono monitoring. Z jego nagrań wynika, że nastolatek jadący jednośladem sygnalizował manewr skrętu ręką. Policjanci opublikowali nagranie z wypadku.

Czytaj też: Łuków. Rowerzysta potrącony na rondzie. Przerażające nagranie [WIDEO]

- Prowadzimy dalsze czynności w tej sprawie. Dalszy ich przebieg uzależniony jest od oceny obrażeń przez lekarza - kontynuuje oficer prasowy.

Sonda Czy jako rowerzysta czujesz się bezpieczny na polskich drogach? Tak Nie Trudno powiedzieć