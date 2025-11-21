Tragiczny pożar w Radzyniu Podlaskim. 53-letni mężczyzna nie żyje

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-11-21 13:29

W nocy z czwartku na piątek w Radzyniu Podlaskim doszło do tragicznego pożaru drewnianego domu przy ulicy Międzyrzeckiej. Ogień zauważono około godziny 23:40. Zgłoszenie, które wpłynęło do służb ratunkowych, wskazywało, że w budynku może znajdować się jego mieszkaniec.

Autor: KPP Radzyń Podlaski/ Materiały prasowe

Z informacji przekazanych przez osoby wzywające pomoc wynikało, że w płonącym domu prawdopodobnie znajduje się mężczyzna. Na miejsce natychmiast skierowano strażaków, policję oraz zespół ratownictwa medycznego. Podczas akcji gaśniczej strażacy potwierdzili najgorszy scenariusz. W jednym z pomieszczeń znaleziono ciało 53-letniego mieszkańca. Po ugaszeniu ognia teren został przekazany policjantom i prokuratorowi, który nadzorował dalsze czynności.

Komisarz Piotr Mucha z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim przekazał, że służby intensywnie pracują nad ustaleniem okoliczności zdarzenia. Jak podkreślił, ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do sekcji zwłok, która ma pomóc w wyjaśnieniu przyczyny jego śmierci.

Śledczy przeprowadzili oględziny pogorzeliska oraz zebrali materiał dowodowy. Prowadzone postępowanie ma ustalić, jak doszło do wybuchu pożaru i czy udział osób trzecich można wykluczyć.

