Służby ratunkowe zostały powiadomione o pożarze drewnianego, parterowego domu w poniedziałek (10.11) po godzinie 7. Zgłoszenie wskazywało, że w środku znajduje się starsza kobieta. Na miejsce natychmiast ruszyli strażacy, policjanci i ratownicy medyczni. Zanim przyjechały służby, sąsiedzi próbowali wydostać seniorkę z płonącego budynku. Niestety, gęsty dym uniemożliwił im dotarcie do środka. Po ugaszeniu ognia strażacy odnaleźli ciało – prawdopodobnie 93-letniej mieszkanki posesji.

Po zakończeniu akcji gaśniczej na miejscu pracowali policjanci i prokurator. Wykonano czynności procesowe i zabezpieczono ciało kobiety w celu przeprowadzenia sekcji zwłok. Śledczy ustalają przyczyny wybuchu pożaru oraz dokładne okoliczności zdarzenia.