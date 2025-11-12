Tragiczny pożar w gminie Rokitno. Nie żyje 93-letnia kobieta

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-11-12 7:46

Policjanci z Białej Podlaskiej wyjaśniają okoliczności tragicznego pożaru, do którego doszło w poniedziałek na terenie gminy Rokitno. W płonącym domu zginęła starsza kobieta. Ogień całkowicie strawił część budynku, a akcję ratunkową utrudniało silne zadymienie.

Autor: KMP Biała Podlaska/ Materiały prasowe

Służby ratunkowe zostały powiadomione o pożarze drewnianego, parterowego domu w poniedziałek (10.11) po godzinie 7. Zgłoszenie wskazywało, że w środku znajduje się starsza kobieta. Na miejsce natychmiast ruszyli strażacy, policjanci i ratownicy medyczni. Zanim przyjechały służby, sąsiedzi próbowali wydostać seniorkę z płonącego budynku. Niestety, gęsty dym uniemożliwił im dotarcie do środka. Po ugaszeniu ognia strażacy odnaleźli ciało – prawdopodobnie 93-letniej mieszkanki posesji.

Po zakończeniu akcji gaśniczej na miejscu pracowali policjanci i prokurator. Wykonano czynności procesowe i zabezpieczono ciało kobiety w celu przeprowadzenia sekcji zwłok. Śledczy ustalają przyczyny wybuchu pożaru oraz dokładne okoliczności zdarzenia.

