Kobieta trafiła do szpitala w Lublinie w połowie sierpnia z ostrą niewydolnością wątroby.

Muchomor sromotnikowy to jeden z najniebezpieczniejszych grzybów w Polsce – łatwo pomylić go z kanią.

Objawy zatrucia pojawiają się z opóźnieniem i obejmują m.in. bóle brzucha, wymioty, biegunkę, a następnie uszkodzenie wątroby i nerek.

Eksperci podkreślają: zbierajmy tylko te grzyby, które znamy na 100%.

TVP 3 Lublin poinformowało o dramatycznym przypadku zatrucia grzybami. W połowie sierpnia do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie trafiła tam pacjentka, która zjadła muchomora sromotnikowego. Jej stan od początku był bardzo ciężki. – Pacjentka w stanie bardzo ciężkim. Już z zaawansowaną ostrą niewydolnością wątroby. Została później przekazana do warszawskiego szpitala celem przeszczepienia wątroby – powiedziała dla TVP 3 Lublin lek. med. Ewa Gołacka z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie.

Mimo starań lekarzy, kobiety nie udało się uratować.

Muchomor sromotnikowy – najbardziej trujący grzyb w Polsce

Muchomor sromotnikowy uznawany jest za jeden z najbardziej niebezpiecznych grzybów występujących w Europie. Jego spożycie może prowadzić do poważnych uszkodzeń wątroby i nerek, a w wielu przypadkach kończy się śmiercią. Największym zagrożeniem jest podobieństwo do niektórych gatunków jadalnych, m.in. kani białej. Niedoświadczeni grzybiarze mogą go pomylić także z młodymi pieczarkami lub gołąbkami. To właśnie ta pomyłka jest jednym z najczęstszych i najtragiczniejszych błędów podczas grzybobrania.

Grzyb zawiera śmiertelnie niebezpieczne toksyny – przede wszystkim amatoksyny, które uszkadzają komórki wątroby i nerek. Nawet niewielka ilość może doprowadzić do niewydolności wielonarządowej.

Objawy zatrucia grzybami

Pierwsze symptomy pojawiają się zazwyczaj dopiero po kilku godzinach od spożycia, co utrudnia szybkie rozpoznanie i leczenie. Typowe objawy obejmują:

żołądkowo-jelitowe: silne bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka,

neurologiczne: bóle i zawroty głowy, halucynacje, drgawki,

ogólne: osłabienie, gorączka, brak apetytu,

uszkodzenie wątroby i nerek: żółtaczka, ciemny mocz, ból w okolicy lędźwiowej.

Charakterystyczny jest tzw. "pozorny okres poprawy" – po kilku dniach objawy żołądkowe ustępują, co daje złudne wrażenie, że stan chorego się polepsza. W rzeczywistości wątroba ulega już wtedy nieodwracalnym uszkodzeniom.

Jak odróżnić grzyby trujące od jadalnych - prawdy i mity