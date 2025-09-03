Tragiczny finał zatrucia muchomorem sromotnikowym. Kobieta zmarła w szpitalu

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-09-03 12:02

Śmiertelne zatrucie muchomorem sromotnikowym. Do szpitala w Lublinie trafiła kobieta w stanie krytycznym, z zaawansowaną niewydolnością wątroby. Lekarze nie zdołali uratować życia pacjentki.

i

Autor: Wygenerowane przez AI
  • Kobieta trafiła do szpitala w Lublinie w połowie sierpnia z ostrą niewydolnością wątroby.
  • Muchomor sromotnikowy to jeden z najniebezpieczniejszych grzybów w Polsce – łatwo pomylić go z kanią.
  • Objawy zatrucia pojawiają się z opóźnieniem i obejmują m.in. bóle brzucha, wymioty, biegunkę, a następnie uszkodzenie wątroby i nerek.
  • Eksperci podkreślają: zbierajmy tylko te grzyby, które znamy na 100%.

TVP 3 Lublin poinformowało o dramatycznym przypadku zatrucia grzybami. W połowie sierpnia do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie trafiła tam pacjentka, która zjadła muchomora sromotnikowego. Jej stan od początku był bardzo ciężki. – Pacjentka w stanie bardzo ciężkim. Już z zaawansowaną ostrą niewydolnością wątroby. Została później przekazana do warszawskiego szpitala celem przeszczepienia wątroby – powiedziała dla TVP 3 Lublin lek. med. Ewa Gołacka z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie.

Mimo starań lekarzy, kobiety nie udało się uratować.

Muchomor sromotnikowy – najbardziej trujący grzyb w Polsce

Muchomor sromotnikowy uznawany jest za jeden z najbardziej niebezpiecznych grzybów występujących w Europie. Jego spożycie może prowadzić do poważnych uszkodzeń wątroby i nerek, a w wielu przypadkach kończy się śmiercią. Największym zagrożeniem jest podobieństwo do niektórych gatunków jadalnych, m.in. kani białej. Niedoświadczeni grzybiarze mogą go pomylić także z młodymi pieczarkami lub gołąbkami. To właśnie ta pomyłka jest jednym z najczęstszych i najtragiczniejszych błędów podczas grzybobrania.

Grzyb zawiera śmiertelnie niebezpieczne toksyny – przede wszystkim amatoksyny, które uszkadzają komórki wątroby i nerek. Nawet niewielka ilość może doprowadzić do niewydolności wielonarządowej.

Objawy zatrucia grzybami

Pierwsze symptomy pojawiają się zazwyczaj dopiero po kilku godzinach od spożycia, co utrudnia szybkie rozpoznanie i leczenie. Typowe objawy obejmują:

  • żołądkowo-jelitowe: silne bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka,
  • neurologiczne: bóle i zawroty głowy, halucynacje, drgawki,
  • ogólne: osłabienie, gorączka, brak apetytu,
  • uszkodzenie wątroby i nerek: żółtaczka, ciemny mocz, ból w okolicy lędźwiowej.

Charakterystyczny jest tzw. "pozorny okres poprawy" – po kilku dniach objawy żołądkowe ustępują, co daje złudne wrażenie, że stan chorego się polepsza. W rzeczywistości wątroba ulega już wtedy nieodwracalnym uszkodzeniom.

MUCHOMOR SROMOTNIKOWY
ZATRUCIE GRZYBAMI