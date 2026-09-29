Tragiczny finał poszukiwań 54-latka. Jego ciało znaleziono w stawie

Zawiadomienie o zaginięciu wpłynęło do tomaszowskiej komendy policji w poniedziałek po południu. Jak przekazała aspirant Małgorzata Pawłowska, 54-latek dzień wcześniej wyszedł z domu, nie informując bliskich, dokąd się wybiera ani kiedy zamierza wrócić.

Rodzina zgłosiła zaginięcie 54-latka

Gdy mężczyzna nie wrócił do miejsca zamieszkania, jego rodzina poprosiła o pomoc policję. Wizerunek zaginionego przekazano wszystkim patrolom. Funkcjonariusze rozpoczęli sprawdzanie miejsc, w których mógł przebywać 54-latek.

Do akcji dołączyli strażacy oraz druhowie ochotniczych straży pożarnych. Podczas prowadzonych działań poszukiwawczych ciało mieszkańca gminy Łaszczów zostało odnalezione w zbiorniku wodnym należącym do stawu hodowlanego w miejscowości Zimno.

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Ciało zabezpieczono do sekcji zwłok

Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Jego decyzją ciało 54-latka zostało zabezpieczone do przeprowadzenia badań sekcyjnych.

Według wstępnych ustaleń służby wykluczyły udział osób trzecich. Dokładne okoliczności oraz przyczyny tragicznego zdarzenia ma wyjaśnić prowadzone śledztwo.