Wybuch gazu

Tragedia na Lubelszczyźnie. Wybuch gazu, a potem pożar. Nie żyje 49-letni mężczyzna

To był tragiczny początek tygodnia w woj. lubelskim. W regionie doszło do dwóch pożarów, w których życie straciły dwie osoby. W miejscowości Dobryń Duży doszło do wybuchu gaz, w wyniku czego cały budynek stanął w ogniu. W pożarze zginął 49-letni mężczyzna.