Wstępne ustalenia policjantów wskazują na to, że pieszy poruszając się środkiem jezdni bez elementów odblaskowych na nieoświetlonym odcinku drogi, został potrącony przez dwa pojazdy ciężarowe - poinformował sierżant Mateusz Ostrówka z KPP Świdnik. Niestety, poszkodowany poniósł śmierć na miejscu wskutek odniesionych obrażeń. Policja ustala jego tożsamość.

Kierowcy ciężarówek to 45 i 41-letni obywatele Ukrainy. Badania alkomatem wykazały, że kierowcy byli trzeźwi. W związku z prowadzonymi czynnościami droga krajowa nr 12 była zablokowana przez kilka godzin.

Sprawą zajmują się świdniccy policjanci działający pod nadzorem prokuratora. Celem śledczych jest dokładne ustalenie przebiegu wypadku i wszystkich okoliczności, które doprowadziły do tragedii.

Policjanci przypominają, że bezpieczeństwo pieszych zależy w dużej mierze od ich widoczności na drodze. Mundurowi podkreślają, że po zmroku, poza obszarem zabudowanym, elementy odblaskowe nie są jedynie zaleceniem, lecz obowiązkiem. Prawidłowo noszone mogą ocalić życie, znacząco zwiększając widoczność pieszego dla kierowców. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zarówno przez pieszych, jak i kierujących. Każdy uczestnik ruchu ma realny wpływ na to, by podobnych tragedii było jak najmniej.