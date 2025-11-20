To trująca roślina. Polacy dodają ją do zup. Może być toksyczna

Choć od lat gości w polskich kuchniach i trafia do wielu tradycyjnych potraw, mało kto zdaje sobie sprawę, że w pewnych warunkach może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia. Nasiona tej popularnej rośliny zawierają związki, które w większych ilościach mogą działać toksycznie, wywołując poważne objawy zatrucia.

W polskiej kuchni nie brakuje składników, które od pokoleń uchodzą za całkowicie bezpieczne i naturalne. Niektóre z nich kryją jednak mniej oczywistą stronę, o której rzadko mówi się głośno. Jedna z popularnych roślin, chętnie dodawana do zup, sosów i domowych mieszanek przyprawowych, może w określonych sytuacjach wykazywać właściwości toksyczne. Mowa o pietruszce!

Pietruszka może być trująca

Niedzielny rosół lub pomidorowa w większości polskich domów dekorowana jest natką pietruszki, która dodaje aromatu zupie. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że pietruszka może być trująca, lecz spokojnie, nie chodzi o samo warzywo oraz natkę, lecz o jej nasiona!

Jak podaje portal ofeminin.pl, te pojawiają się na kwiatostanach dopiero w drugim roku wzrostu i zawierają olejek pietruszkowy, a w nim apiol, związek chemiczny mogący działać drażniąco na mięśnie gładkie, w tym mięśnie pęcherza moczowego, jelit oraz macicy. Właśnie dlatego przy ich spożywaniu należy zachować ostrożność.

Czy pietruszka jest zdrowa?

Pietruszka od lat zajmuje ważne miejsce w polskiej kuchni - trafia do zup, sałatek, sosów, a jej aromatyczna natka często stanowi wykończenie wielu potraw. Choć kojarzy się głównie ze smakiem i walorami kulinarnymi, roślina ta ma również imponujące właściwości prozdrowotne, o których nie zawsze pamiętamy.

Warto jednak wiedzieć, że różne części pietruszki mają zupełnie odmienne działanie: korzeń i liście są cennym źródłem witamin i minerałów oraz w pełni bezpieczne dla zdrowia, natomiast - tak jak już wspominaliśmy - nasiona mogą być toksyczne, ponieważ zawierają substancje drażniące mięśnie gładkie organizmu. Mimo tego, samo warzywo i natka pozostają w pełni zdrowym i wartościowym składnikiem diety.

