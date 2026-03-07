"Ranczo" hitem polskiej telewizji

Serial "Ranczo" to jedna z najpopularniejszych produkcji w historii polskiej telewizji. Emitowany od 2006 do 2016 roku, przez lata przyciągał przed ekrany miliony widzów. Opowiadał o życiu mieszkańców fikcyjnej wsi Wilkowyje, pokazując z przymrużeniem oka polską rzeczywistość, lokalną politykę i codzienne problemy prowincji. Barwne postacie, charakterystyczny humor i świetne dialogi sprawiły, że serial zyskał status kultowego, a wielu bohaterów - w tym Fabian Duda - na długo zapisało się w pamięci widzów.

Jak dziś wygląda serialowy Fabian z "Rancza"?

Jedną z postaci, które widzowie szczególnie dobrze zapamiętali z serialu "Ranczo", jest Fabian Duda - ambitny młody urzędnik z Wilkowyj. W tę rolę wcielał się Piotr Ligienza. Choć od emisji ostatnich odcinków produkcji minęło już wiele lat, fani wciąż chętnie wspominają tę postać. Jak dziś wygląda aktor, który zagrał Fabiana Dudę? O tym dowiecie się z naszej galerii zdjęć poniżej. Zebraliśmy fotografie z czasów emisji produkcji oraz te aktualne. Widać sporą zmianę!

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

To on grał Fabiana Dudę w "Ranczu". Tak wygląda dziś [ZDJĘCIA]

39

Kim jest Piotr Ligienza?

Piotr Ligienza to polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, który urodził się 31 maja 1982 roku w Dzierżoniowie. Największą popularność przyniosła mu rola Fabiana Dudy w serialu "Ranczo", w którym występował w latach 2007-2009 oraz 2011-2016. Poza tym pojawiał się także w wielu znanych produkcjach, m.in.: "Czas honoru", "Korona królów" czy "Dziewczyny ze Lwowa". Co ciekawe, Ligienza gra obecnie w znanym i lubianym serialu - "Barwy Szczęścia" - i wielu oglądających nie ma pojęcia, że to właśnie on wcielał się w Fabiana Dudę.

Jesteś fanem "Rancza"? Sprawdź się!

Swego czasu zawsze na czas włączałeś telewizor i oglądałeś przygody w Wilkowyjach? Jeśli tak z pewnością świetnie poradzić sobie z naszym quizem. Pamiętaj jednak, by skupić się na 110 procent, ponieważ chwila nieuwagi wystarczy i błąd wpłynie na wynik. Test znajduje się poniżej, powodzenia!

Jak dobrze znasz serial "Ranczo"? Pytanie 1 z 15 Jak nazywa się miejscowość, w której toczy się akcja serialu? Złotopolice Krasnystaw Wilkowyje Następne pytanie

Tak naprawdę wyglądają Wilkowyje z "Rancza"