Anastazja Lisowska
2026-03-07 8:44

Serial "Ranczo" przez lata przyciągał przed telewizory miliony widzów i stworzył galerię bohaterów, których trudno zapomnieć. Jednym z nich był Fabian Duda - ambitny pracownik urzędu gminy w Wilkowyjach, który początkowo chciał zrobić wielką karierę w lokalnej polityce. W tę rolę wcielał się Piotr Ligienza. Jak dziś wygląda aktor, którego widzowie pokochali jako serialowego Dudę?

"Ranczo" hitem polskiej telewizji

Serial "Ranczo" to jedna z najpopularniejszych produkcji w historii polskiej telewizji. Emitowany od 2006 do 2016 roku, przez lata przyciągał przed ekrany miliony widzów. Opowiadał o życiu mieszkańców fikcyjnej wsi Wilkowyje, pokazując z przymrużeniem oka polską rzeczywistość, lokalną politykę i codzienne problemy prowincji. Barwne postacie, charakterystyczny humor i świetne dialogi sprawiły, że serial zyskał status kultowego, a wielu bohaterów - w tym Fabian Duda - na długo zapisało się w pamięci widzów.

Jak dziś wygląda serialowy Fabian z "Rancza"?

Jedną z postaci, które widzowie szczególnie dobrze zapamiętali z serialu "Ranczo", jest Fabian Duda - ambitny młody urzędnik z Wilkowyj. W tę rolę wcielał się Piotr Ligienza. Choć od emisji ostatnich odcinków produkcji minęło już wiele lat, fani wciąż chętnie wspominają tę postać. Jak dziś wygląda aktor, który zagrał Fabiana Dudę? O tym dowiecie się z naszej galerii zdjęć poniżej. Zebraliśmy fotografie z czasów emisji produkcji oraz te aktualne. Widać sporą zmianę!

To on grał Fabiana Dudę w "Ranczu". Tak wygląda dziś [ZDJĘCIA]

Fabian Duda z Rancza
Kim jest Piotr Ligienza?

Piotr Ligienza to polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, który urodził się 31 maja 1982 roku w Dzierżoniowie. Największą popularność przyniosła mu rola Fabiana Dudy w serialu "Ranczo", w którym występował w latach 2007-2009 oraz 2011-2016. Poza tym pojawiał się także w wielu znanych produkcjach, m.in.: "Czas honoru", "Korona królów" czy "Dziewczyny ze Lwowa". Co ciekawe, Ligienza gra obecnie w znanym i lubianym serialu - "Barwy Szczęścia" - i wielu oglądających nie ma pojęcia, że to właśnie on wcielał się w Fabiana Dudę. 

Jesteś fanem "Rancza"? Sprawdź się!

Swego czasu zawsze na czas włączałeś telewizor i oglądałeś przygody w Wilkowyjach? Jeśli tak z pewnością świetnie poradzić sobie z naszym quizem. Pamiętaj jednak, by skupić się na 110 procent, ponieważ chwila nieuwagi wystarczy i błąd wpłynie na wynik. Test znajduje się poniżej, powodzenia!

Tak naprawdę wyglądają Wilkowyje z "Rancza"

Tak naprawdę wyglądają Wilkowyje z Rancza
