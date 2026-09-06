To niezwykłe imię nosi tylko 199 Polek. Brzmi jak pseudonim światowej gwiazdy

Chodzi o imię Melody, które pochodzi z języka angielskiego i oznacza melodię. Jego muzyczne brzmienie sprawia, że może kojarzyć się z pseudonimem artystycznym, postacią literacką lub bohaterką filmu. W Polsce nadal pozostaje jednak niezwykle rzadkim wyborem.

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Z udostępnionego wykazu wynika, że Melody jako pierwsze imię widnieje w rejestrze PESEL przy 199 żyjących osobach. To niewiele w porównaniu z najpopularniejszymi imionami żeńskimi, których posiadaczki liczone są w setkach tysięcy.

10 najpopularniejszych imion żeńskich w rejestrze PESEL

Anna – 1 063 756 osób

Katarzyna – 602 474 osoby

Małgorzata – 572 067 osób

Maria – 566 902 osoby

Agnieszka – 544 968 osób

Ewa – 469 822 osoby

Barbara – 467 697 osób

Magdalena – 434 117 osób

Elżbieta – 404 679 osób

Joanna – 401 861 osób