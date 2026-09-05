Sprzątała garaż po zmarłym pradziadku. Gdy otworzyła pudełko przecierała oczy ze zdumienia!

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-09-05 20:37

Szokujące znalezisko w Świdniku! 19-letnia kobieta sprzątała garaż po zmarłym pradziadku, gdy natrafiła na przedmioty pochodzące z czasów II wojny światowej. W plastikowym pudełku znajdowało się blisko 200 sztuk amunicji, 175 łusek oraz granat ręczny. 19-latka zabrała znalezisko i przyniosła je na komendę policji. Na miejsce wezwano saperów.

Sprzątała garaż po zmarłym pradziadku. Gdy otworzyła pudełko przecierała oczy ze zdumienia!
Autor: mat. policji

Sprzątała garaż po zmarłym dziadku. Znalazła granat i amunicję z czasów wojny

Do Komendy Powiatowej Policji w Świdniku zgłosiła się 19-latka. Kobieta przyniosła ze sobą plastikowe pudełko z przedmiotami pochodzącymi z okresu II wojny światowej. Jak wyjaśniła policjantom, znalazła je podczas sprzątania garażu po zmarłym pradziadku.

W pudełku znajdowały się m.in. amunicja, łuski oraz granat ręczny. 19-latka nie wiedziała, co zrobić ze znaleziskiem, dlatego zabrała je ze sobą na komendę.

- W związku ze zgłoszeniem na miejsce skierowano policjanta przeszkolonego w zakresie rozpoznawania i zabezpieczania tego typu przedmiotów. Po dokonaniu rozpoznania ustalono, że granat nie posiada zapalnika. Nie było zatem konieczności ewakuacji komendy – informuje asp. szt. Elwira Domaradzka z KPP Świdnik.

Na miejsce wezwano saperów. Policja ostrzega przed niebezpiecznymi znaleziskami

Przedmioty zostały zabezpieczone, a do Komendy Powiatowej Policji w Świdniku wezwano specjalistyczną grupę saperską. Saperzy zabrali znalezisko, które następnie zostanie bezpiecznie zneutralizowane.

- Przypominamy, że znalezionych niewybuchów, amunicji czy innych przedmiotów mogących pochodzić z okresu wojennego nie należy dotykać ani samodzielnie przenosić. Choć znaleziony przedmiot może wyglądać na stary, skorodowany lub niekompletny, w dalszym ciągu może stanowić zagrożenie – dodaje asp. szt. Elwira Domaradzka.

W przypadku znalezienia niewybuchu lub amunicji należy pozostawić je na miejscu, oddalić się na bezpieczną odległość i powiadomić służby pod numerem alarmowym 112. Policjanci zabezpieczą teren i wezwą odpowiednich specjalistów.

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