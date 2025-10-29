Najpiękniejsza wieś na świecie i kłopoty w raju

Bibury to wieś w Anglii w hrabstwie Gloucestershire, która została okrzyknięta najpiękniejszą na świecie przez magazyn Forbes, który z pomocą ekspertów z Unforgettable Travel Company stworzył ranking 50 najpiękniejszych wiosek na świecie. Miejscowość wielokrotnie trafiała również na listę najpiękniejszych wsi w Anglii, co sprawiło, że niemalże każdy o niej słyszał. Choć mieszkańcy są dumni z takiego miana i historii wsi, to z czasem okazało się, że mają dość tak dużej popularności.

Jakiś czas temu więc władze samorządowe postanowiły wprowadzić zmiany, a dokładnie ograniczenia w kwestii odwiedzania wsi. Na ten moment zalecają oni m.in.:

zainstalowanie specjalnych znaków informacyjnych dotyczących objazdów omijających wąskie odcinki dróg,

przegląd przepisów dotyczących ograniczeń wagowych na moście,

przeprowadzenie akcji promującej chodzenie pieszo i jazdę na rowerze

stworzenie specjalnego parkingu dla autokarów, znajdującego się poza wsią.

Nie ma oficjalnych informacji o tym, czy wieś wprowadzi limit odwiedzających, lecz jest to bardzo prawdopodobne.

To najpiękniejsza wieś na świecie [ZDJĘCIA]

Bibury w Anglii to prawdziwa perełka

Bibury to jedno z tych miejsc, które wyglądają jak żywcem przeniesione z obrazu. Niewielka wieś położona w hrabstwie Gloucestershire w Anglii zachwyca bowiem sielskim urokiem, idealnie zachowaną architekturą i atmosferą, jakiej nie da się znaleźć nigdzie indziej. To właśnie tutaj znajduje się słynna ulica Arlington Row - rząd kamiennych domków z XIV wieku, pierwotnie należących do mnichów z pobliskiego opactwa. Dziś to jedna z najczęściej fotografowanych ulic w Wielkiej Brytanii, a zdjęcia tego miejsca zdobią nawet brytyjskie paszporty.

W centrum znajduje się zabytkowy kościół św. Marii, którego początki sięgają XI wieku. Przez miejscowość przepływa rzeka Coln, tworząc malownicze zakola i stawy, gdzie można obserwować dzikie kaczki i łabędzie. W okolicy nie brakuje także urokliwych mostków, starych młynów i gospód z tradycyjnym angielskim jedzeniem.

