To najładniejsza nazwa wsi w woj. lubelskim. Jest jedyna w swoim rodzaju

W województwie lubelskim leży wieś Prawno, której nazwa została uznana za najładniejszą w regionie przez sztuczną inteligencję.

Prawno, położone nad rzeką Wyżnicą, w przeszłości posiadało prawa miejskie i zachowało zabytkowy kościół oraz młyn wodny.

Dowiedz się, co sprawia, że Prawno jest tak urokliwe.

Na Lubelszczyźnie wśród pól, sadów i dolin niewielkich rzek, kryje się wiele wsi, których nazwy i historia potrafią zaskoczyć. Niektóre z nich zachwycają brzmieniem, inne nawiązują do dawnych zawodów, legend czy ważnych wydarzeń. Są też takie, których miana mają w sobie prostotę i głębokie znaczenie, a jednocześnie przyciągają uwagę swoją wyjątkowością. Idealnym tego przykładem jest wieś położona w województwie lubelskim, w powiecie opolskim, a mianowicie Prawno, które według sztucznej inteligencji ma najładniejszą nazwę w całym regionie.

To najładniejsza nazwa wsi w woj. lubelskim

Prawno leży w gminie Józefów nad Wisłą, na malowniczym terenie zachodniej Lubelszczyzny. Wieś usytuowana jest nad rzeką Wyżnicą, będącą dopływem Wisły. Okolicę tworzą łagodne pagórki, żyzne pola, sady oraz fragmenty lasów, które nadają temu miejscu prawdziwie sielski klimat. Można powiedzieć, iż jest to przestrzeń, gdzie rytm życia wyznacza przyroda.

Choć dziś Prawno jest niewielką wsią, w przeszłości miało znacznie większe znaczenie. W XVIII wieku posiadało prawa miejskie, co świadczy o jego roli jako lokalnego ośrodka handlowego i administracyjnego. Status miasta utracono na początku XIX wieku, ale dawne tradycje i poczucie wspólnoty przetrwały w pamięci mieszkańców.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Prawno [ZDJĘCIA]

Prawno: zabytki i miejsca warte zobaczenia

Centralnym punktem wsi jest kościół pw. św. Anny. Co ciekawe, pierwotna drewniana świątynia spłonęła w latach 60. XX wieku, a w jej miejscu wzniesiono nowy, murowany kościół. Mimo pożaru udało się zachować kilka cennych elementów z poprzedniego budynku, w tym obrazy oraz zegar kościelny.

W krajobrazie Prawna wyróżnia się również zabytkowy młyn wodny z początków XX wieku - początkowo napędzany był turbiną wodną, później został przystosowany do napędu elektrycznego. To cichy świadek minionych czasów i zmian, jakie przyniósł postęp techniczny.

Jak więc można się domyślać Prawno jest lokalizacją dla tych, którzy szukają ciszy, autentycznego wiejskiego klimatu i historii zapisanej w codzienności. Można tu spacerować wśród pól, odwiedzić zabytki, porozmawiać z mieszkańcami, a przy okazji poznać ciekawą historię nazwy tej urokliwej miejscowości.