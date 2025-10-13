13 października 2013 roku aspirant Tomasz Skowronek pełnił służbę w patrolu zmotoryzowanym na motocyklu służbowym. Podczas wykonywania obowiązków doszło do zderzenia z pojazdem, którego kierowca nieprawidłowo poruszał się po drodze. Policjant zginął na miejscu. Śmierć policjanta była ogromnym ciosem dla rodziny, przyjaciół i całej lubelskiej policji. Do dziś pozostaje symbolem odwagi i poświęcenia funkcjonariusza, który do końca wiernie służył społeczeństwu.

Tomasz Skowronek urodził się w 1976 roku. W szeregi policji wstąpił 21 grudnia 1998 roku, rozpoczynając służbę jako aplikant w Komisariacie Policji w Lublinie. Już od pierwszych dni wyróżniał się zaangażowaniem i odpowiedzialnością, zyskując uznanie przełożonych oraz szacunek współpracowników.

W 1999 roku ukończył kurs podstawowy w ośrodku szkolenia Policji w Gdańsku. Kolejne lata poświęcił na rozwój zawodowy – w latach 2004–2005 odbył szkolenie podstawowe w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a w 2007 roku ukończył kurs specjalistyczny dla policjantów ruchu drogowego z zakresu kierowania motocyklem służbowym.

Nieustannie doskonalił swoje umiejętności. W 2010 roku uczestniczył w szkoleniu z obsługi wideorejestratorów oraz z zakresu wykroczeń, a rok później w kursie doskonalącym technikę jazdy samochodem osobowym. Aspirant Skowronek był nie tylko wzorem dla młodszych funkcjonariuszy, ale także aktywnie angażował się w edukację społeczną. Prowadził zajęcia o bezpiecznym zachowaniu na drodze dla dzieci i młodzieży w szkołach na terenie garnizonu lubelskiego, a także szkolenia z bezpiecznej jazdy motocyklem służbowym dla policjantów.

Za swoje zaangażowanie i wyniki w służbie był wielokrotnie nagradzany. Koledzy wspominają go jako policjanta profesjonalnego, odważnego i oddanego służbie – człowieka, który zawsze kierował się zasadą, że bezpieczeństwo innych jest najważniejsze.