Jacek Chlewicki
2025-10-13 13:01

W poniedziałek mija 12 lat od tragicznej śmierci aspiranta Tomasza Skowronka – policjanta, który oddał życie, pełniąc służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Lublina. Był funkcjonariuszem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Miał 37 lat.

Aspirant Tomasz Skowronek nie wrócił ze służby. Zginął w tragicznym wypadku

Autor: Policja Lubelska/ Materiały prasowe

13 października 2013 roku aspirant Tomasz Skowronek pełnił służbę w patrolu zmotoryzowanym na motocyklu służbowym. Podczas wykonywania obowiązków doszło do zderzenia z pojazdem, którego kierowca nieprawidłowo poruszał się po drodze. Policjant zginął na miejscu. Śmierć policjanta była ogromnym ciosem dla rodziny, przyjaciół i całej lubelskiej policji. Do dziś pozostaje symbolem odwagi i poświęcenia funkcjonariusza, który do końca wiernie służył społeczeństwu.

Tomasz Skowronek urodził się w 1976 roku. W szeregi policji wstąpił 21 grudnia 1998 roku, rozpoczynając służbę jako aplikant w Komisariacie Policji w Lublinie. Już od pierwszych dni wyróżniał się zaangażowaniem i odpowiedzialnością, zyskując uznanie przełożonych oraz szacunek współpracowników.

W 1999 roku ukończył kurs podstawowy w ośrodku szkolenia Policji w Gdańsku. Kolejne lata poświęcił na rozwój zawodowy – w latach 2004–2005 odbył szkolenie podstawowe w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a w 2007 roku ukończył kurs specjalistyczny dla policjantów ruchu drogowego z zakresu kierowania motocyklem służbowym.

Czytaj też: Dramat podczas interwencji policji. Nie żyje 57-letni funkcjonariusz

Nieustannie doskonalił swoje umiejętności. W 2010 roku uczestniczył w szkoleniu z obsługi wideorejestratorów oraz z zakresu wykroczeń, a rok później w kursie doskonalącym technikę jazdy samochodem osobowym. Aspirant Skowronek był nie tylko wzorem dla młodszych funkcjonariuszy, ale także aktywnie angażował się w edukację społeczną. Prowadził zajęcia o bezpiecznym zachowaniu na drodze dla dzieci i młodzieży w szkołach na terenie garnizonu lubelskiego, a także szkolenia z bezpiecznej jazdy motocyklem służbowym dla policjantów.

Zobacz też: Śmiertelny wypadek motocyklisty. Nie żyje młody policjant kieleckiej drogówki

Za swoje zaangażowanie i wyniki w służbie był wielokrotnie nagradzany. Koledzy wspominają go jako policjanta profesjonalnego, odważnego i oddanego służbie – człowieka, który zawsze kierował się zasadą, że bezpieczeństwo innych jest najważniejsze.

Pogrzeb policjanta
