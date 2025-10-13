- W Białej Podlaskiej upamiętniono ratownika medycznego Cezarego Lotkowskiego, który zginął na służbie.
- 64-latek został śmiertelnie ugodzony nożem przez agresywnego pacjenta podczas interwencji w Siedlcach.
- Tragiczne wydarzenie poruszyło środowisko medyczne, które apeluje o większe bezpieczeństwo w pracy ratowników.
- Co doprowadziło do tak brutalnego ataku i jak sprawca został ujęty?
Biała Podlaska. Tablica pamiątkowa dla ratownika medycznego. Zginął na służbie
Cezary Lotkowski pracował jako ratownik medyczny przez 30 lat i jak mówią jego byli współpracownicy, całe zawodowe życie poświęcił ratowaniu innych. Pod budynek Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej, na którego ścianie umieszczono pamiątkową tablicę, przybyły delegacje:
- ratowników medycznych;
- policji;
- straży pożarnej;
- bialskich instytucji;
- i przedstawiciele duchowieństwa.
64-latek został pochowany 30 stycznia 2025 r. na cmentarzu w Rakowiskach. Zginął 5 dni wcześniej.
– Dzisiejsze święto i uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej niech będą refleksją o ciężkiej pracy ratownika i zagrożeniom, z jakimi musimy się mierzyć na co dzień - mówił Waldemar Zańkowski, ratownik medyczny z Białej Podlaskiej. – Od tragicznych wydarzeń minęło już kilka miesięcy, a my dalej walczymy o to, by nasza praca była bezpieczna. Ataków na ratowników jest dużo i dlatego musimy być bardzo czujni.
Feralnego dnia Cezary Lotkowski interweniował w Siedlcach przy ulicy Sobieskiego 2. Dorabiający w tamtejszym pogotowiu ratownik około godziny 19.00 został wysłany z ekipą karetki pogotowia do mieszkania, gdzie przebywał mężczyzna potrzebujący pomocy. Gdy ratownicy weszli do mieszkania, zastali 59-latka z zakrwawioną twarzą, który mówił, że źle się czuje, ale po chwili stał się bardzo agresywny.
Szczegóły zabójstwa ratownika medycznego w Siedlcach. Mąż pani Katarzyny obezwładnił napastnika. "Gdyby nie on, zabiłby drugiego"
Mężczyzna chwycił nóż i zranił w rękę jednego z ratowników. Zdezorientowani medycy nie wiedzieli, co się dzieje, ale wtedy doszło do najgorszego. Nietrzeźwy 59-latek dźgnął nożem w klatkę piersiową udzielającego mu pomocy 64-latka, który zmarł w szpitalu po dwóch godzinach. Domniemany zabójca został tymczasowo aresztowany, w chwili obecnej przebywa na badaniach psychiatrycznych.