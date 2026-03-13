Najlepsze śniadania w Lublinie - TOP 10 lubelskich śniadaniowni

Najlepsze śniadanie w Lublinie - LISTA
Poranek to dla wielu osób najważniejsza część dnia, a pożywne i smaczne śniadanie to podstawa udanego startu. Niezależnie od tego, czy szukamy miejsca na szybką kawę i lekką przekąskę przed pracą, czy planujemy weekendowy brunch z przyjaciółmi, Lublin oferuje wiele lokali, które zaspokoją różnorodne gusta. Od tradycyjnych polskich propozycji, przez międzynarodowe specjały, aż po miejsca z doskonałą kawą i słodkościami – wybór jest szeroki. Z tego powodu wielu zadaje sobie pytanie: gdzie znaleźć najlepsze śniadanie w Lublinie? Przygotowaliśmy dla Was ranking dziesięciu śniadaniowni, które cieszą się największym uznaniem wśród mieszkańców i turystów.
- ParZona
- Adres: Krakowskie Przedmieście 51, 20-076 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Jestem bardzo zadowolona wszystko było smaczne i przede wszystkim mieli dostępne jajko po benedyktyńsku, mimo że byłem o godzinie 20. Jedynym problemem był brak jednej z pozycji z menu ale to raczej kwestia ze bylem dość późno. Porcja jajka jest w sam raz. Deser w postaci kawałka ciasta Pani Walewskiej jest gigantyczny poziom słodkości przekracza bardzo wysoki. Jak się o tym pani Ursula von der Leyen o tym dowie to z pewnością wprowadzi ograniczenia ."
- Pelier Bistro
- Adres: Krakowskie Przedmieście, Deptak 10, 20-400 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "W Pelier Bistro mieliśmy okazję jeść już kilka razy przy okazji wizyty w Lublinie. Lokal serwuje świetne bajgle oraz inne opcje do wyboru. Obsługa jest przyjazna i profesjonalna. Fajny lokal na śniadanie/lunch w centrum miasta. Zdecydowanie polecam zajrzeć i spróbować. My na pewno jeszcze wrócimy nie raz."
- W Chlebaku Bistro
- Adres: Kapucyńska 2, 20-009 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Odwiedziłem to miejsce w sobotę rano - byłem jedynym gościem Zjadłem pyszne i obfite śniadanie, ja dodatek bardzo gustownie podane. Cena absolutnie nie zwala z nóg Polecam!"
- Cafe Mari
- Adres: Artura Grottgera 8/2, 20-029 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Bardzo fajna knajpka na śniadanie i lunch. Duży wybór w menu każdy może coś sobie dobrać. Miła obsługa ale tu mały minusik bo dosyć długo musieliśmy czekać na panią żeby poprosić o rachunek (nie było żadnej na horyzoncie długi czas). Ceny przystępne. Dania były smaczne ciepłe i przygotowane na miejscu. Jednym daniem można było się najeść do syta. Można zarekomendować na spotkanie czy przedpołudniowy wypadzik."
- Miejska - kawiarnia speciality
- Adres: Gabriela Narutowicza 20, 20-400 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Najlepsza kawa i matcha w Lublinie. Ponadto przemiła obsługa mieli też najpyszniejsze śniadania w mieście, których powrotu oczekuje z nadzieją"
- The White Bear Coffee Lublin
- Adres: Krakowskie Przedmieście 34, 20-002 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Fantastyczny wystrój. Jeśli kawa na Krakowskim Przedmieściu to właśnie tutaj. Bogaty asortyment słodyczy, ale to co jest najlepsze to espresso do wyboru z ziaren brazylijskich lub kolumbijskich do wyboru."
- Kawiarnia Nie wylej
- Adres: Żwirki i Wigury 4, 20-029 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Dobry i spory wybór kawy, do tego mnóstwo słodkości - aż szkoda, że nie można wziąć wszystkiego. Na zdj muffin marchewkowy z morelą, czy jak komentowali znajomi - kosmiczny muffin. Wracam tu często"
- Kulinarny KADR
- Adres: Rektora Henryka Raabego 2, 20-400 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Pyszna domowa kuchnia. Dziś zamówiłem naleśniki z serem. Dobrze, że byłem na czczo, bo inaczej ta porcja by mnie pokonała. Dużo dodatków, składniki wysokiej jakości i ten dżem gruszkowy. Super miejsce!"
- Restauracja Zielony Talerzyk Lublin
- Adres: Królewska 3, 20-109 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Niepozorna perełka w bramie Wnętrze wizualnie przytulne, z wygodnymi krzesłami i urokliwymi lampami wykonanymi z talerzy od perkusji. Personalny smaczek w postaci gazety o restauracji, w której można przeczytać o koncepcie i jego historii. Jedzie domowe, pyszne, delikatne, podane z miłością na talerzu. Przemiła, ludzka obsługa z uśmiechem znająca kartę i umiejąca doradzić. Gorąco polecam !"
- Koper Włoski u Braci Mazur
- Adres: Nadbystrzycka 25, 20-618 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "„Rewelacja! Wpadłem zachęcony poleceniem kolegi i nie zawiodłem się. Żeberka – po prostu poezja smaku, zjadłem wszystko do ostatniej kostki. Są tak syte, że aż mi się smutno zrobiło, bo chciałem spróbować czegoś więcej z karty, ale już nic się nie zmieściło! Obsługa bardzo spoko, dziewczyny uśmiechnięte i uwijają się błyskawicznie (czekałem może z 15 minut). Do tego herbata z dodatkami – petarda, dawno tak dobrej nie piłem. Lokal z zewnątrz może niepozorny, ale w środku ok klimat. Jedyny minus to bardzo mały parking (miejsce może na 4 auta), ale dla tego jedzenia warto pokombinować. Na pewno tu wrócę!”"