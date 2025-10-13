Wiemy, kiedy wrócą przymrozki. Sprawdź prognozę IMGW i przygotuj kurtkę na falę chłodu

Synoptycy IMGW zapowiadają kontynuację jesiennej aury z pochmurnym niebem i opadami.

Temperatury w ciągu dnia utrzymają się na poziomie kilkunastu stopni, a w weekend możliwe są nocne przymrozki.

Wiatr będzie wzmagał się we wschodniej i północnej Polsce, a lokalne mgły mogą ograniczać widzialność.

Sprawdź szczegółową prognozę na nadchodzący tydzień i dowiedz się, kiedy spodziewać się słońca!

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) nie przewidują w najbliższym tygodniu większych zmian w pogodzie. - […] Czeka nas kontynuacja jesiennej aury – pochmurnej i deszczowej, przeplatanej słonecznymi chwilami – czytamy w najnowszej prognozie. W ciągu dnia temperatura maksymalna na poziomie kilkunastu stopni Celsjusza. W weekend możliwy powrót nocnych i porannych przymrozków. We wschodniej i północnej Polsce może powiać silniejszy wiatr. W dalszej części artykułu szczegółowa prognoza pogody na poszczególne dni trwającego tygodnia.

We wtorek (14 października) dzień będzie pochmurny, nieco więcej przejaśnień w północnej, wschodniej i centralnej Polsce. Na pozostałym obszarze deszcz, zaś wysoko w górach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Chłodno, na termometrach maksymalnie od około 7°C w rejonach podgórskich do 11°C na zachodzie i nad morzem.

W środę (15 października) w wielu regionach kraju nadal deszcz lub mżawka. Najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam około 7°C. Na pozostałym obszarze termometry wskażą od 9°C do 13°C.

W czwartek (16 października) słaby deszcz lub mżawka w północnych regionach Polski. Uwaga na poranne mgły na południu kraju, które mogą ograniczać widzialność do 200 m. Najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam około 9°C. Na pozostałym obszarze kraju temperatura maksymalna od 10°C do 14°C.

Co z pogodą w weekend? Piątek (17 października) pochmurny i deszczowy, z temperaturą maksymalną od 10°C do 15°C. Najchłodniej dolinach karpackich, około 9°C. Sobota (18 października) pogodna, przelotny deszcz jedynie na północnym wschodzie i południu kraju. Zrobi się natomiast nieco chłodniej. Termometry wskażą maksymalnie od 8°C do 12°C. Nieco chłodniej w dolinach i kotlinach górskich chłodniej, około 7°C. - Wiatr będzie słaby, na wschodzie i północy chwilami umiarkowany i porywisty, a w rejonie Zatoki Gdańskiej również dość silny i w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni, w ciągu dnia na zachodzie i południu także północny – zapowiada IMGW.

W niedzielę (19 października) pogodnie i bez opadów, z lokalnymi mgłami w południowej Polsce, które mogą ograniczać widzialność do 200 m. Coraz chłodniej, na termometrach. od 7°C do 11°C. W dolinach karpackich w ciągu dnia zaledwie około 5°C. Nad ranem możliwe przymrozki.

Źródło: IMGW

