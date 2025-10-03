To już ten czas! Zmień tryb w oknach, a rachunki będą niższe

- Zbliżająca się zima to idealny moment, by pomyśleć o szczelności okien i obniżyć rachunki za ogrzewanie.
- Większość nowoczesnych okien PCV i drewnianych posiada ukrytą funkcję "trybu zimowego", który zwiększa docisk skrzydła.
- Prosta regulacja rolek dociskowych może znacząco poprawić izolację termiczną i komfort cieplny w Twoim domu.
- Sprawdź, jak łatwo przestawić okna na tryb zimowy i zacznij oszczędzać już dziś!
Spis treści
Tryb zimowy w oknach
Większość nowoczesnych okien PCV i drewnianych posiada możliwość ustawienia tzw. mikro regulacji docisku skrzydła do ramy. To właśnie to nazywa się potocznie trybem letnim i zimowym.
- Tryb letni – okno jest dociskane słabiej, co pozwala na lepszą cyrkulację powietrza i zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu pomieszczeń.
- Tryb zimowy – skrzydło okna dociskane jest mocniej, co ogranicza przewiewy i poprawia izolację cieplną.
Jak ustawić tryb zimowy w oknach?
- Zlokalizuj rolki dociskowe (tzw. trzpienie ryglujące) – znajdują się one zazwyczaj na bocznej krawędzi skrzydła. To małe, metalowe elementy, które wchodzą w zaczepy w ramie.
- Sprawdź ich położenie: jeśli rowek na trzpieniu skierowany jest poziomo, zwykle oznacza tryb letni. Natomiast jeśli rowek ustawiony jest pionowo, to tryb zimowy (mocny docisk).
- Ustaw odpowiednią pozycję: użyj klucza imbusowego, śrubokręta płaskiego albo czasem po prostu ręki, aby obrócić trzpień. Obróć go tak, aby zwiększyć docisk (najczęściej do pozycji pionowej).
Dlaczego warto zmienić okna na tryb zimowy?
- Lepsza izolacja cieplna – mniejsze przewiewy i straty ciepła.
- Niższe rachunki za ogrzewanie – szczelniejsze okna oznaczają mniejsze zużycie energii.
- Większy komfort – brak uczucia chłodnego powiewu przy oknie.
- Ochrona uszczelek – regularna zmiana trybu (zima/lato) sprawia, że uszczelki nie tracą elastyczności zbyt szybko.
Co ważne, nie wszystkie okna mają taką funkcję. W starszych modelach regulacja docisku może być niemożliwa.