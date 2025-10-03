To już ten czas! Zmień tryb w oknach, a rachunki będą niższe

Zbliżająca się zima oznacza nie tylko cieplejsze ubrania i włączone kaloryfery, ale także konieczność zadbania o szczelność okien. Niewiele osób wie, że nowoczesne okna PCV mają funkcję przełączania między trybem letnim a zimowym. To prosty trik, który może poprawić komfort cieplny w mieszkaniu i obniżyć rachunki za ogrzewanie.

i Autor: Shutterstock