To już ten czas! Zmień tryb w oknach, a rachunki będą niższe

Zbliżająca się zima oznacza nie tylko cieplejsze ubrania i włączone kaloryfery, ale także konieczność zadbania o szczelność okien. Niewiele osób wie, że nowoczesne okna PCV mają funkcję przełączania między trybem letnim a zimowym. To prosty trik, który może poprawić komfort cieplny w mieszkaniu i obniżyć rachunki za ogrzewanie.

  • Zbliżająca się zima to idealny moment, by pomyśleć o szczelności okien i obniżyć rachunki za ogrzewanie.
  • Większość nowoczesnych okien PCV i drewnianych posiada ukrytą funkcję "trybu zimowego", który zwiększa docisk skrzydła.
  • Prosta regulacja rolek dociskowych może znacząco poprawić izolację termiczną i komfort cieplny w Twoim domu.
  • Sprawdź, jak łatwo przestawić okna na tryb zimowy i zacznij oszczędzać już dziś!

Tryb zimowy w oknach

Większość nowoczesnych okien PCV i drewnianych posiada możliwość ustawienia tzw. mikro regulacji docisku skrzydła do ramy. To właśnie to nazywa się potocznie trybem letnim i zimowym.

  • Tryb letni – okno jest dociskane słabiej, co pozwala na lepszą cyrkulację powietrza i zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu pomieszczeń.
  • Tryb zimowy – skrzydło okna dociskane jest mocniej, co ogranicza przewiewy i poprawia izolację cieplną.

Jak ustawić tryb zimowy w oknach?

  1. Zlokalizuj rolki dociskowe (tzw. trzpienie ryglujące) – znajdują się one zazwyczaj na bocznej krawędzi skrzydła. To małe, metalowe elementy, które wchodzą w zaczepy w ramie.
  2. Sprawdź ich położenie: jeśli rowek na trzpieniu skierowany jest poziomo, zwykle oznacza tryb letni. Natomiast jeśli rowek ustawiony jest pionowo, to tryb zimowy (mocny docisk).
  3. Ustaw odpowiednią pozycję: użyj klucza imbusowego, śrubokręta płaskiego albo czasem po prostu ręki, aby obrócić trzpień. Obróć go tak, aby zwiększyć docisk (najczęściej do pozycji pionowej).

Dlaczego warto zmienić okna na tryb zimowy?

  • Lepsza izolacja cieplna – mniejsze przewiewy i straty ciepła.
  • Niższe rachunki za ogrzewanie – szczelniejsze okna oznaczają mniejsze zużycie energii.
  • Większy komfort – brak uczucia chłodnego powiewu przy oknie.
  • Ochrona uszczelek – regularna zmiana trybu (zima/lato) sprawia, że uszczelki nie tracą elastyczności zbyt szybko.

Co ważne, nie wszystkie okna mają taką funkcję. W starszych modelach regulacja docisku może być niemożliwa.

