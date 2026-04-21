Imię o potężnym znaczeniu

Imię Donald, bo o nim mowa, choć w Polsce niezbyt popularne, ma wyjątkowo silne znaczenie i ciekawą historię. Kojarzone jest przede wszystkim z jedną z najważniejszych postaci na polskiej scenie politycznej - Donaldem Tuskiem. Niewiele osób jednak wie, co dokładnie oznacza to imię i skąd się wywodzi.

Znaczenie imienia Donald

Imię Donald wywodzi się z gaelickiego języka szkockiego, gdzie "Domhnall" oznacza "władca świata" lub "rządzący ludem". To znaczenie sprawia, że imię od wieków kojarzone było z siłą, autorytetem i przywództwem. W krajach anglosaskich, szczególnie w Szkocji, cieszyło się sporą popularnością wśród elit. Osobom o imieniu Donald przypisuje się cechy przywódcze, pewność siebie i dużą determinację w dążeniu do celu. W symbolice imion często podkreśla się także ich niezależność oraz zdolność do podejmowania trudnych decyzji.

Imiona z greckiej mitologii coraz popularniejsze wśród Polaków

Znane osoby o imieniu Donald

Najbardziej rozpoznawalnym Polakiem noszącym to imię jest bez wątpienia Donald Tusk - obecny premier RP. Na świecie imię to kojarzone jest także z innymi znanymi postaciami, jak Donald Trump, który jest aktualnie prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Imię Donald w Polsce

Imię Donald w Polsce nie cieszy się popularnością. Według statystyk od 2000 roku nazwano tak tylko 2 pociechy i miało to miejsce w roku 2015. Łącznie w Polsce nazywa się tak 224 osób, więc stosunkowo mało. Czy w kolejnych latach popularność imienia wzrośnie? Bardzo możliwe!

Quiz PRL. Te imiona były najpopularniejsze. Teraz mało kto nazywa tak dzieci

Quiz PRL. Te imiona były najpopularniejsze. Teraz mało kto nazywa tak dzieci Pytanie 1 z 9 Jak ma na imię piosenkarka Rodowicz? Agnieszka Mariola Maryla Następne pytanie

Donald Tusk - premier Polski

Donald Tusk to jedna z najważniejszych postaci współczesnej polskiej polityki - były przewodniczący Rady Europejskiej, wieloletni lider Platformy Obywatelskiej i obecny szef rządu. Polityk od lat odgrywa kluczową rolę zarówno na krajowej, jak i europejskiej scenie. Co ciekawe, 22 kwietnia obchodzi urodziny, co dla wielu jego zwolenników jest okazją do przypomnienia jego drogi politycznej i wpływu na kierunek, w jakim rozwija się Polska.