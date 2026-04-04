To będzie czas właściwego wyboru. Te znaki zodiaku powinny słuchać głosu serca. Horoskop tygodniowy nie tylko na Wielkanoc

Horoskop tygodniowy na 5-11 kwietnia 2026

Baran 21.03-20.04

Będziesz zajmował się jedną sprawą - zajmie Ci sporo czasu, ale w końcu się uda!

Byk 21.04-21.05

Zrozumiesz, jak powinieneś postępować, żeby skłonić pewną osobę do takiego postępowania, jakiego sobie życzysz.

Bliźnięta 22.05-21.06

Skup się tylko na jednej sprawie, zamiast załatwiać kilka na raz. Musisz być teraz skoncentrowany.

Rak 22.06-22.07

Zainteresuje cię coś zupełnie nowego. Ale będzie to słomiany zapał, więc powstrzymaj się od inwestycji.

Horoskop. Co mówi o tobie znak zodiaku? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Lew 23.07-22.08

Musisz dokonać właściwego wyboru. Panna lub Byk będą właściwie ci doradzać, zapytaj ich o zdanie.

Panna 23.08-23.09

Nie rozsądzicie tego sporu sami, powinniście poprosić kogoś o zostanie waszym negocjatorem. Wtedy wszystko się uda załatwić.

Waga 23.09-23.10

Będziesz skoncentrowany na pewnym nietypowym, ale dość wdzięcznym zadaniu, którego się jeszcze nie spodziewasz.

Skorpion 24.10-22.11

Panna lub Byk próbują wyprowadzić cię z równowagi, ale nie możesz im teraz na to pozwolić. Po prostu ignoruj zaczepki.

Strzelec 23.11-21.12

Usłyszysz pewną plotkę, która cię zaniepokoi i bardzo da ci do myślenia. Potem okaże się, ze jest w niej ziarno prawdy.

Koziorożec 22.12-20.01

Zdaj się na ślepy traf, bo tak naprawdę nie da się w tym przypadku całkiem świadomie podjąć decyzji.

Wodnik 21.01-20.02

Główkowanie nic tu nie da, po prostu słuchaj głosu serca. Zobaczysz, że szybko wyjdzie ci to tylko na dobre.

Ryby 21.02-20.03

Będziesz myślał nad tym, czy coś lub ktoś ma więcej wad, czy zalet. Ale to jeszcze nie czas na podejmowanie decyzji.