To będzie czas właściwego wyboru. Te znaki zodiaku powinny słuchać głosu serca. Horoskop tygodniowy nie tylko na Wielkanoc

2026-04-04 21:00

Horoskop tygodniowy nie tylko na Wielkanoc. Przepowiednie dla każdego znaku zodiaku. Przekonaj się, co czeka Cię w najbliższych dniach. Czy spełnią się Twoje marzenia, a może czekają Cię niespodziewane wyzwania? Przygotuj się na to, co przyniesie los i wykorzystaj rady astrologów, aby każdy dzień był dla Ciebie pomyślny. Dziś przedstawiamy Ci horoskop tygodniowy, który może pomóc Ci w podejmowaniu decyzji, unikaniu pułapek i wykorzystywaniu nadarzających się okazji. Niezależnie od tego, czy jesteś zodiakalnym Baranem, Bykiem, Bliźniętami, Rakiem, Lwem, Panną, Wagą, Skorpionem, Strzelcem, Koziorożcem, Wodnikiem czy Rybami, znajdziesz tu cenne wskazówki. Przekonaj się, czy gwiazdy sprzyjają dziś miłości, finansom, karierze czy zdrowiu.

Autor: Pixabay.com

Horoskop tygodniowy na 5-11 kwietnia 2026

Baran 21.03-20.04

Będziesz zajmował się jedną sprawą - zajmie Ci sporo czasu, ale w końcu się uda!

Byk 21.04-21.05

Zrozumiesz, jak powinieneś postępować, żeby skłonić pewną osobę do takiego postępowania, jakiego sobie życzysz.

Bliźnięta 22.05-21.06

Skup się tylko na jednej sprawie, zamiast załatwiać kilka na raz. Musisz być teraz skoncentrowany.

Rak 22.06-22.07

Zainteresuje cię coś zupełnie nowego. Ale będzie to słomiany zapał, więc powstrzymaj się od inwestycji.

Lew 23.07-22.08

Musisz dokonać właściwego wyboru. Panna lub Byk będą właściwie ci doradzać, zapytaj ich o zdanie.

Panna 23.08-23.09

Nie rozsądzicie tego sporu sami, powinniście poprosić kogoś o zostanie waszym negocjatorem. Wtedy wszystko się uda załatwić.

Waga 23.09-23.10

Będziesz skoncentrowany na pewnym nietypowym, ale dość wdzięcznym zadaniu, którego się jeszcze nie spodziewasz.

Skorpion 24.10-22.11

Panna lub Byk próbują wyprowadzić cię z równowagi, ale nie możesz im teraz na to pozwolić. Po prostu ignoruj zaczepki.

Strzelec 23.11-21.12

Usłyszysz pewną plotkę, która cię zaniepokoi i bardzo da ci do myślenia. Potem okaże się, ze jest w niej ziarno prawdy.

Koziorożec 22.12-20.01

Zdaj się na ślepy traf, bo tak naprawdę nie da się w tym przypadku całkiem świadomie podjąć decyzji.

Wodnik 21.01-20.02

Główkowanie nic tu nie da, po prostu słuchaj głosu serca. Zobaczysz, że szybko wyjdzie ci to tylko na dobre.

Ryby 21.02-20.03

Będziesz myślał nad tym, czy coś lub ktoś ma więcej wad, czy zalet. Ale to jeszcze nie czas na podejmowanie decyzji.

