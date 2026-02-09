Tłumy na Targach Rolniczych Agro-Park 2026. Lublin stał się centrum nowoczesnego rolnictwa

Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
Jacek Chlewicki
Konsultacja: Jacek Chlewicki
2026-02-09 13:20

Mimo nieprzyjemnej aury, jaką z pewnością jest padająca mżawka przy ujemnej temperaturze setki, a nawet tysiące oglądających zdecydowało się odwiedzić w weekend (7-8 lutego 2026) hale Targów Lublin. Powód? Targi Rolnicze Agro-Park, gdzie wystawiono najnowocześniejsze maszyny i pojazdy rolnicze.

  • Weekend 7–8 lutego 2026 przyciągnął do hal Targów Lublin setki, a nawet tysiące odwiedzających mimo mżawki i ujemnej temperatury.
  • Powodem były Targi Rolnicze Agro-Park z prezentacją najnowocześniejszych maszyn i pojazdów rolniczych.
  • Wydarzenie skierowano głównie do rolników, którzy oglądali nowe rozwiązania dla swoich gospodarstw.
  • Organizatorzy zapowiedzieli, że była to największa i najbardziej widowiskowa edycja w historii Agro-Parku.
  • Rekord padł także pod względem wystawców: ponad 140 firm, w tym 30 debiutujących w Lublinie.

Oczywiście impreza skierowana była do rolników wszelkiej maści, którzy krążąc pomiędzy maszynami, ciągnikami i stoiskami przypatrywali się, co nowego może znaleźć się na ich polu. Ale to nie oni byli najbardziej zachwyceni, to nie ich głośne "ochy" i "achy" słychać było tu i ówdzie. Najbardziej podobało się tam panom w wieku od 4 do 15 lat, którzy z zapałem wdrapywali się do kabin, upodobawszy sobie te z największych ciągników.

Czytaj tez: Olimpijska atmosfera w Lublinie. Jan Szymański o szansach Polaków na igrzyskach

- Byliśmy już w sześciu modelach, syn jest zachwycony - opowiada tata 10-letniego Wojtka. Wszędzie, naprawdę wszędzie trzeba było odstać swoje w kolejce. Ale warto było. - Wojtuś jest zachwycony, chyba bardziej niż na targach motoryzacyjnych, które odwiedziliśmy kilka miesięcy temu.

I nie ma się co dziwić zachwytom chłopca i jego kolegów. Wielu tatusiom, którzy przyprowadzili swe pociechy na targi i nie są związani z rolnictwem wygląd nowoczesnych urządzeń zapierał dech w piersiach. To już nie to, co pamiętali z młodości - poczciwe C330, wolodymyrce czy belarusy... Ciągniki MR 2026 to wypasione sprzęty wyposażone wydajną klimatyzację, wygodne fotele i kamery... Robią wrażenie. - Targi Rolnicze Agro-Park wróciły w odsłonie, która zapisze się w historii wydarzenia jako największa i najbardziej widowiskowa edycja - informują organizatorzy. - Tegoroczny Agro-Park był rekordowy pod każdym względem. Po raz pierwszy w historii targów swoją ofertę zaprezentuje ponad 140 wystawców, w tym aż 30 firm, które zadebiutują w Lublinie.

Czytaj tez: Andrzej z Plutycz podjął ważną decyzję. To się zacznie już wkrótce

Ciągniki dla...małych i dużych
Tłumy na Targach Rolniczych Agro-Park 2026. Lublin stał się centrum nowoczesnego rolnictwa
Galeria zdjęć 11
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LUBLIN