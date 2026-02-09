Weekend 7–8 lutego 2026 przyciągnął do hal Targów Lublin setki, a nawet tysiące odwiedzających mimo mżawki i ujemnej temperatury.

Powodem były Targi Rolnicze Agro-Park z prezentacją najnowocześniejszych maszyn i pojazdów rolniczych.

Wydarzenie skierowano głównie do rolników, którzy oglądali nowe rozwiązania dla swoich gospodarstw.

Organizatorzy zapowiedzieli, że była to największa i najbardziej widowiskowa edycja w historii Agro-Parku.

Rekord padł także pod względem wystawców: ponad 140 firm, w tym 30 debiutujących w Lublinie.

Oczywiście impreza skierowana była do rolników wszelkiej maści, którzy krążąc pomiędzy maszynami, ciągnikami i stoiskami przypatrywali się, co nowego może znaleźć się na ich polu. Ale to nie oni byli najbardziej zachwyceni, to nie ich głośne "ochy" i "achy" słychać było tu i ówdzie. Najbardziej podobało się tam panom w wieku od 4 do 15 lat, którzy z zapałem wdrapywali się do kabin, upodobawszy sobie te z największych ciągników.

- Byliśmy już w sześciu modelach, syn jest zachwycony - opowiada tata 10-letniego Wojtka. Wszędzie, naprawdę wszędzie trzeba było odstać swoje w kolejce. Ale warto było. - Wojtuś jest zachwycony, chyba bardziej niż na targach motoryzacyjnych, które odwiedziliśmy kilka miesięcy temu.

I nie ma się co dziwić zachwytom chłopca i jego kolegów. Wielu tatusiom, którzy przyprowadzili swe pociechy na targi i nie są związani z rolnictwem wygląd nowoczesnych urządzeń zapierał dech w piersiach. To już nie to, co pamiętali z młodości - poczciwe C330, wolodymyrce czy belarusy... Ciągniki MR 2026 to wypasione sprzęty wyposażone wydajną klimatyzację, wygodne fotele i kamery... Robią wrażenie. - Targi Rolnicze Agro-Park wróciły w odsłonie, która zapisze się w historii wydarzenia jako największa i najbardziej widowiskowa edycja - informują organizatorzy. - Tegoroczny Agro-Park był rekordowy pod każdym względem. Po raz pierwszy w historii targów swoją ofertę zaprezentuje ponad 140 wystawców, w tym aż 30 firm, które zadebiutują w Lublinie.

Ciągniki dla...małych i dużych